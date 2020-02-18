Общество

сегодня, 10:44

Липчанам гарантировали транспортный коллапс из-за ремонта проспекта Победы

55 3624
#проспект Победы
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Липчанам гарантировали транспортный коллапс из-за ремонта проспекта Победы

В мэрии считают, что после того, как в ночь на 22 февраля будет перекрыт проспект, водителям понадобиться три-четыре дня на адаптацию к новым реалиям.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета депутаты поинтересовались у чиновников готовностью улицы Папина стать временной альтернативой проспекту Победы на время второго этапа его реконструкции.

- Готова ли улица Папина к приему большого потока автотранспорта? Сделаны ли на ней временные остановки для пассажирского транспорта? Нанесена ли дорожная разметка? - спросил депутат Александр Печерский.

Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Воронин не излучал оптимизм. Из его ответа следовало, что подрядная организация, которая будет расширять проспект Победы до шести полос (ООО «Руслан-1»), готовит улицу Папина к форс-мажору. На месте временных остановочных павильонов уже выставлены информативные знаки (самих павильонов пока нет), а разметку на проезжую часть нанесут тогда, когда это позволит сделать погода. В зачет мэрии чиновник поставил проект временной организации дорожного движения в этой части города, размещенный на сайте городской администрации.

- Пользуясь случаем, еще раз просим граждан искать альтернативные пути объезда, - сказал Николай Воронин.

Депутат Екатерина Пинаева выразила озабоченность тем, что ее округ как раз и станет местом поиска таких альтернатив, что уже пугает жителей улиц Доватора, Достоевского, Хмельницкого, Крылова, Юных Натуралистов, Папина, проезда Строителей. Ее избирателей напрягает перспектива превращения дворов и внутриквартальных проездов в автомобильные «сквозняки».

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одна из альтернатив - улица Доватора 

- Мы все продумали. В случае необходимости будем рассматривать жалобы граждан на организацию дорожного движения. Но стоит признать, что первые три-четыре дня, конечно, будет коллапс. Да, автомобилисты будут пользоваться внутриквартальными проездами, но мы поставим дополнительные ограничительные знаки дорожного движения в таких местах, - сказал Николай Воронин.

Подчиненного поддержал вице-мэр Константин Власов:

- Перекрытие проспекта Победы станет для нас беспрецедентным. Да, мы столкнемся с некоторыми неудобствами. Но для их минимизации мы предусмотрели «горячую линию». Все жалобы горожан будут рассмотрены. Будем прорабатывать альтернативные способы объезда проблемного участка. Но мы на 95% все проработали и предусмотрели. Теперь ждем обратной связи от населения.

Константин Власов также сообщил, что хотя по контракту реконструкция проспекта Победы должна завершиться 31 декабря, открыть движение по попавшему в работу участку в мэрии планируют 1 октября.

Депутат Роман Нижегородов поинтересовался судьбой зеленых насаждений, которые могу пострадать при расширении проспекта Победы. Николай Воронин заверил, что взамен снесенных будет высажены новые деревья. Причем их будет вдвое больше спиленных.

Напомним, что проспект Победы - от площади Победы до остановки «Памятник Чернобыльцам» - будет перекрыт в ночь с 21 на 22 февраля. Чиновники признают, что специально сделали тестовыми ближайшие субботу и воскресенье, чтобы водители уже подыскали альтернативы объезда этого участка главной автомагистрали Липецка. Затем, в ночь с 8 на 9 марта, проспект закроют от остановки «памятник Чернобыльцам» до кольцевой развязки с улицей Водопьянова.

Начало ремонта проспекта Победы, кстати, несколько изменило планы чиновников на ремонт... улицы Баумана, находящейся в противоположной части города! Дата перекрытия этой улицы на Соколе пока не определена: заказчик и подрядчик будут ориентироваться на то, как липчане адаптируются к перекрытию проспекта Победы. В мэрии считают, что улицу Баумана закроют для проезда не ранее конца первой декады марта.
55 3624
#проспект Победы
3

Комментарии (56)

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водитель

32 секунды назад
Воронин либо вообще "ку-ку" , либо от природы такой- какие знаки в России? Кто на них обращал внимание. А гаишников сократили до неприличия и потом летом-многие уйдут в отпуск. Жители д.19"а2 два года назад были на приеме у начальника УВД- через их двор потоком шел транспорт, чтобы не стоять в пробках перед пл.победы. Поставили знаки- и что? Забили на них-даже ПАЗики с пассажирами, грузовые машины к магазинам- все прут через двори мимо большой детской площадке. Может получится, как в Балашихе- задавят ребенка и гайцы проснуться- выставят пост...А что сейчас будет-когда проспект перекроют- о воронина мозгов не хватает....
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Лига ставок

51 секунду назад
с 21.02.2020 принимаем ставки на дату начала движения по Проспекту Победы после реконструкции
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Знаток

3 минуты назад
Знаток, сколько же тебе тупорылому писать. Не пиши под моим ником.
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У дебилов мост

3 минуты назад
Скоро рухнет через каменный лог. Но это все равно))) самое главное это плитка-бордюр. Нажраться-обоссаться. Все!
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хватит ныть

3 минуты назад
Объезд будет по Папина, Депутатская, Индустриальная, Механизаторов. Куча улиц для объезда !
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Одну половину моста отремонтировали

5 минут назад
С горем пополам. Вторая она не к чему. И опять.... плитка и бордюры. На пропой души)))
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И интересно

7 минут назад
О чем думает этот Артамонов? Содержа акашню из мэрии которая подкладывает ему таких свиней)))
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Эта реконструкция-этого прлспекта

8 минут назад
Это бомба замедленного действия. Баумана.проспект. Это тоже что Быханов сад и нижний парк. За это строительство проклянут. И Артамонову этому убыстро придёт капут-с такими проектами. У него нет ниодного здравого специалиста градостроителя. И везде он натыкается на градостроительными скандалами))) они перекрывают город. Проспект. Баумана. Новая жизнь... это ж догадаться надо до этого....
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пр

10 минут назад
Злата, дура.
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Алекс

11 минут назад
Ездите на автобусах в чем проблема то? Смотрю все богатые, машины им надо, делаете себе только хуже, ладно кто в грязях живёт и далее, но в Липецке можно и автобусом обойтись
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