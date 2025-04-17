В Пасху не стоит есть больше четырех яиц

А разговляться, чтобы не навредить здоровью, нужно две недели.

В ближайшие выходные заканчивается Великий пост. Главный внештатный эндокринолог-диетолог министерства здравоохранения Яна Решетняк рассказала, как из него выйти, чтобы не навредить здоровью, а тем, кто не постился, врач настоятельно рекомендовала не переедать в день Пасхи.Выходить из поста нужно постепенно, как и входить в него. Этот процесс может занять 10-15 дней. В воскресенье можно съесть пару яиц и кусочек творожной пасхи, а с понедельника, чтобы не навредить своему здоровью, постепенно расширять стол продуктами, которые не употребляли во время поста, и увеличивать размер порций. Сразу не нужно налегать на простые углеводы, жирную и калорийную пищу. Постепенно добавлять продукты содержащие клетчатку, мясо, рыбу. Лучше есть вареную пищу и пищу приготовленную на пару, а не жаренную.— Когда в рацион добавляются продукты животного происхождения, организм начинает бунтовать. Поэтому важен именно нерезкий переход, — говорит Яна Решетняк.Врач не рекомендовала соблюдать пост (или делать это с существенными послаблениями) онкобольным, тяжелобольным, людям, страдающим сахарным диабетом, язвенными дефектами, людям с дефицитом массы тела.Далеко не все постятся, но многие в Пасху будут есть яйца, куличи и пасхи.Врач считает, что относительно здоровому человеку в Пасху достаточно съесть от двух до четырех яиц и пару кусочков кулича и пасхи. Больше усердствовать не стоит.Яна Решетняк еще раз напомнила о том, как правильно питаться. Есть надо не менее трех раз в день. Завтракать через полчаса после пробуждения, но не позднее полутора часов после сна. Обед — с 13:00 до 15:00. Ужин — за два-три часа до сна. Каждый прием пищи должен быть мотивирован чувством голода. Необходимо учитывать, что насыщение приходит через 20-30 минут. За 15-20 минут перед едой, если нет противопоказаний, можно выпить стакан воды с ломтиком лимона или чайной ложкой меда. Людям, которые хотят снизить свой вес, надо уменьшать размеры порций от привычных, хотя бы на ¼ тарелки. Есть часто, но небольшими порциями. Сократить количество потребляемого чая и кофе. Пить воду через один или два часа после приема пищи. Разовый вес порций не должен превышать 350-450 граммов (сюда входят первое, второе и салат).