Происшествия

сегодня, 16:57

Иномарка врезалась в ограждение перед Петровским мостом

6 1308
#авария #ДТП
Иномарка врезалась в ограждение перед Петровским мостом

ДТП обошлось без пострадавших.

Сегодня в районе заезда на Петровский мост водитель автомобиля «Дэу» не справился с управлением и выехал на обочину со стороны улицы Неделина.

Как сообщают участники дорожного движения, машина «собрала» ограждение. Авария обошлась без пострадавших. На месте работают инспекторы ДПС.
6 1308
#авария #ДТП

Комментарии (6)

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шардак

сегодня, 17:14
На фото отменная иномарка!
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Армен

сегодня, 17:12
Не тёгайте нехию оне лучшое
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нексия - это ржавый наркоманский сортир

сегодня, 17:06
опять неуправляемый инохлам
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водятел

сегодня, 17:04
я пил молоко...от пьяной козы.
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Дмитрий

сегодня, 17:04
ИК-3, однозначно!
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ИК-3

сегодня, 17:02
Сто пудов что то употребил.
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