Происшествия
сегодня, 16:57
Иномарка врезалась в ограждение перед Петровским мостом
ДТП обошлось без пострадавших.
Сегодня в районе заезда на Петровский мост водитель автомобиля «Дэу» не справился с управлением и выехал на обочину со стороны улицы Неделина.
Как сообщают участники дорожного движения, машина «собрала» ограждение. Авария обошлась без пострадавших. На месте работают инспекторы ДПС.
Как сообщают участники дорожного движения, машина «собрала» ограждение. Авария обошлась без пострадавших. На месте работают инспекторы ДПС.
шардак
Армен
нексия - это ржавый наркоманский сортир
водятел
Дмитрий
ИК-3