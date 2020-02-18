Иномарка врезалась в ограждение перед Петровским мостом

ДТП обошлось без пострадавших.

Сегодня в районе заезда на Петровский мост водитель автомобиля «Дэу» не справился с управлением и выехал на обочину со стороны улицы Неделина.



Как сообщают участники дорожного движения, машина «собрала» ограждение. Авария обошлась без пострадавших. На месте работают инспекторы ДПС.

