На улице Звездной дерево упало на провода

17 февраля городские спасатели ликвидировали последствия падения двух деревьев.

Как сообщает городское Управление по делам ГО и ЧС, одно из деревьев упало на улице Кирпичной, при этом крона дерева повредила кабель линии уличного освещения. На улице Звездной в районе дома № 13 тополь упал на линию электропередачи, в результате чего было нарушено уличное освещение.



Прибывшие на место происшествия спасатели управления по делам ГО и ЧС освободили проход для движения пешеходов. Обрыв ЛЭП обесточен, угрозы жизни граждан нет. Восстановлением электроснабжения займутся специалисты «Липецкгорсвета».



Всего за минувшие сутки спасатели управления по делам ГО и ЧС выезжали по звонкам липчан пять раз: дважды – на вскрытие дверей, один – на место обнаружения подозрительного предмета в подъезде многоквартирного дома (в подозрительных коробках по факту оказалась обувь), а также на оказание помощи ребенку.