Происшествия

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На улице Звездной дерево упало на провода

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На улице Звездной дерево упало на провода

17 февраля городские спасатели ликвидировали последствия падения двух деревьев.

Как сообщает городское Управление по делам ГО и ЧС, одно из деревьев упало на улице Кирпичной, при этом крона дерева повредила кабель линии уличного освещения. На улице Звездной в районе дома № 13 тополь упал на линию электропередачи, в результате чего было нарушено уличное освещение.

Прибывшие на место происшествия спасатели управления по делам ГО и ЧС освободили проход для движения пешеходов. Обрыв ЛЭП обесточен, угрозы жизни граждан нет. Восстановлением электроснабжения займутся специалисты «Липецкгорсвета».

Всего за минувшие сутки спасатели управления по делам ГО и ЧС выезжали по звонкам липчан пять раз: дважды – на вскрытие дверей, один – на место обнаружения подозрительного предмета в подъезде многоквартирного дома (в подозрительных коробках по факту оказалась обувь), а также на оказание помощи ребенку. 
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Комментарии (3)

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звёздец

8 минут назад
Водопьянова33, от соплей 23 садика на Смургиса 3 а тоже электричество пострадало
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А экран

27 минут назад
Забор, Стерпит всю безграмотность, и ему тоже пофиг.
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Забор

48 минут назад
Хорошо хоть не на голову чью-то, а забор... по фиг... На то он и забор, всё выдержит и с терпит...
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