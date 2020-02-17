Происшествия

21 минуту назад

Суд не стал отправлять данковских восьмиклассниц в центр содержания несовершеннолетних нарушителей

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#побои #Данков
Суд не стал отправлять данковских восьмиклассниц в центр содержания несовершеннолетних нарушителей

Сегодня Данковский районный суд рассматривал ходатайство полиции о помещении двух восьмиклассниц местной школы в центр временного содержания для несовершеннолетних нарушителей. После изучения материалов полиции, суд счел возможным исправление девочек, героинь нашумевшего видео с издевательницами над шестиклассницей, без ограничения их свободы. 

- В действиях девочек усматривались признаки состава преступления предусмотренного статьей  116 УК РФ («Побои»), - рассказали GOROD48 в правоохранительных органах. – Однако они не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность по этой статье, и следующим шагом полиции стало ходатайство о помещении школьниц в центр временно содержания.

Суд счел, что для исправления девочек еще не исчерпаны другие меры. Школьниц поставят на учет в системе профилактики подростковой преступности.

- Помещение подростков в центр содержания несовершеннолетних нарушителей – крайняя мера, - прокомментировала решение суда  заместитель начальника областной комиссии по делам несовершеннолетних Наталья Маслакова. - В этом случае, суд решил, что не все способы исправления девочек исчерпаны. С ними начнут работать специалисты по ювенальным технологиям – как судебные, так и школьные, при этом детей не вырвут из семей. 

Напомним, что в начале февраля в социальных сетях появилось видео, на котором две данковские школьницы-восьмиклассницы издеваются над третьей - шестиклассницей. На запись отреагировала прокуратура Липецкой области, полицейские и органы власти. Практически сразу были установлены участницы конфликта и подростки, которые снимали происходящее на телефоны.  

Позже выяснилось, что после выкладки видео в соцсети девочек-восьмиклассниц наказали девятиклассницы. Родители восьмиклассниц обратились в полицию с заявлениями о побоях. 

Появление роликов в социальных сетях спровоцировало травлю героинь записей. Прокуратура призвала жителей Данкова снизить накал страстей и позволить правоохранительным органам самостоятельно разобраться в ситуации.

Следующим этапом в развитии этой истории станут судебные процессы по привлечению к ответственности родителей восьмиклассниц, мстительниц-девятиклассниц и парней, которые снимали видео. Взрослым вменяется административная статья о ненадлежащем исполнение родительских обязанностей.

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#побои #Данков

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