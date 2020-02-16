За час до начала «Лыжни России» на гонку зарегистрировались около тысячи человек

Вряд ли эта цифра увеличится.

За час до начала Всероссийской массовой гонки «Лыжня России» на нее зарегистрировались около тысячи участников. По сравнению с прошлыми гонками, это рекордно малое число лыжников. Похоже, что таким плачевным образом на гонке сказалась теплая зима и перенос из-за бесснежья забега на 16 февраля.В месте проведения гонки лыжная (база «Алые паруса») в этот раз перед столиками регистрации нет очередей, а фирменные шапки гонки, которые обычно быстро кончались, можно получить свободно.

Гонка «Лыжня России» проводится уже в 38-й раз. В этом году из-за погодных условий гонку пришлось переносить с 8 февраля на сегодняшнее число. Для участников предусмотрены несколько дистанций: юноши и девушки (2001 г.р.) побегут 5 км, мужчины и женщины (2000 г.р. и старше) – 10 км. Кроме того, в рамках празднования 75-летия Великой Победы все желающие смогут пробежать дистанцию в 7,5 км. В 11:45 пройдет торжественная церемония открытия гонки, а в 12:00 – ее старт.

Организаторы предусмотрели бесплатную доставку участников гонки из Липецка к лыжной трассе. Сегодня с 08:30 до 15:00 автобусы с табличкой «Лыжня России 2020» курсируют по маршруту «Гипермаркет «Ашан» - база отдыха «Алые паруса». На лобовых стеклах.

Кроме того, для участников организуют автомобильную парковку, пункты торгового обслуживания и горячего питания, раздачу бесплатного чая. Также для участников гонки на сцене выступят лучшие танцоры и вокалисты города, желающие смогут принять участие в розыгрыше призов и встретиться с известными спортсменами региона. Ожидается, что вместе с любителями лыж, на дистанции выйдут профессионалы, ветераны спорта, общественные и политические лидеры.