В мире

сегодня, 08:36

Идлиб завален трупами и сожжённой турецкой бронетехникой

1 262
За последние несколько дней подразделения Сирийской арабской армии отразили несколько провальных атак боевиков и уничтожили свыше 10 единиц военной техники, переданной турецкими войсками террористам «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных им группировкам.

Среди уничтоженной турецкой техники — несколько БМП ACV-15, которые ранее были поставлены бандформированиям Анкарой. По имеющимся сведениям, лишь за последние сутки террористы потеряли не менее трёх таких боевых машин.

Также в последнее время пропагандисты НВФ публикуют в Сети фотографии членов различных банд, которые были убиты в боях с правительственными войсками САР.

Кроме того, с начала февраля в Сирии от ударов САА погибли примерно 15 турецких военнослужащих, уничтожена колонна с танками и другой военной техникой, сообщает rusvesna.su

1 262

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Рожа

сегодня, 09:31
Люди обезумели.
ответить

Еще в рубрике

Мексика пока не планирует покупать у России новые военные вертолеты
Мексика пока не планирует покупать у России новые военные вертолеты

сегодня, 11:46

В мире
Кандидат в мэры Парижа снялся с выборов из-за публикации видео Павленским
Кандидат в мэры Парижа снялся с выборов из-за публикации видео Павленским

сегодня, 10:39

В мире
Ступень советской ракеты-носителя разрушилась в космосе
Ступень советской ракеты-носителя разрушилась в космосе

сегодня, 08:31

В мире
Паттинсон примерил образ Бэтмена
#кино
Паттинсон примерил образ Бэтмена

вчера, 12:31

В мире
ВОЗ: коронавирус угрожает 2/3 населения планеты
#коронавирус
2
ВОЗ: коронавирус угрожает 2/3 населения планеты

вчера, 11:10

В мире
В Амстердаме взрываются посылки
#почта #шантаж
В Амстердаме взрываются посылки

13.02.2020 16:22

В мире