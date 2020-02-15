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Идлиб завален трупами и сожжённой турецкой бронетехникой
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За последние несколько дней подразделения Сирийской арабской армии отразили несколько провальных атак боевиков и уничтожили свыше 10 единиц военной техники, переданной турецкими войсками террористам «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных им группировкам.
Среди уничтоженной турецкой техники — несколько БМП ACV-15, которые ранее были поставлены бандформированиям Анкарой. По имеющимся сведениям, лишь за последние сутки террористы потеряли не менее трёх таких боевых машин.
Также в последнее время пропагандисты НВФ публикуют в Сети фотографии членов различных банд, которые были убиты в боях с правительственными войсками САР.
Кроме того, с начала февраля в Сирии от ударов САА погибли примерно 15 турецких военнослужащих, уничтожена колонна с танками и другой военной техникой, сообщает rusvesna.su
Среди уничтоженной турецкой техники — несколько БМП ACV-15, которые ранее были поставлены бандформированиям Анкарой. По имеющимся сведениям, лишь за последние сутки террористы потеряли не менее трёх таких боевых машин.
Также в последнее время пропагандисты НВФ публикуют в Сети фотографии членов различных банд, которые были убиты в боях с правительственными войсками САР.
Кроме того, с начала февраля в Сирии от ударов САА погибли примерно 15 турецких военнослужащих, уничтожена колонна с танками и другой военной техникой, сообщает rusvesna.su
1 262
Рожа