Предприятия в Липецкой области как население: смертность выше, чем рождаемость

Предприятия в Липецкой области в прошлом году умирали в 1,6 раза чаще, чем появлялись новые, сообщает Росстат.

В 2019 году в Липецкой области были 14 660 активных предприятий, только за год «родились» 1 423 компании. В то же время закрылись 2 251 предприятий, из которых 30 просуществовали всего год. На первом месте среди «умерших» компаний — трехлетние: на их долю пришлась четверть всех закрытых предприятий (556).

За последние три года предприятия стали чаще ликвидироваться, чем открываться: в 2017 году «новорожденных» и закрывшихся компаний было поровну(по 1,9 тысяч). В 2018 году прекратили деятельность 1588 компаний, появились новых всего 1003 компании. Такая же разница почти в 1,6 раза сохранилась и в 2019 году. В целом активных компаний в Липецкой области за три года стало меньше на 1 930.

В России демографическая разница оказалась еще заметнее: новых компаний было в 2,3 раза меньше, чем закрывшихся. Предприятия чаще появлялись, чем ликвидировались лишь в пяти регионах — Ленинградской области, Чечне, Ингушетии, Бурятии и Чукотском автономном округе, сообщает Росстат.