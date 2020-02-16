Экономика

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Предприятия в Липецкой области как население: смертность выше, чем рождаемость

19 992
#деловая активность
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Предприятия в Липецкой области как население: смертность выше, чем рождаемость

Предприятия в Липецкой области в прошлом году умирали в 1,6 раза чаще, чем появлялись новые, сообщает Росстат.

В 2019 году в Липецкой области были 14 660 активных предприятий, только за год «родились» 1 423 компании. В то же время закрылись 2 251 предприятий, из которых 30 просуществовали всего год. На первом месте среди «умерших» компаний — трехлетние: на их долю пришлась четверть всех закрытых предприятий (556). 

За последние три года предприятия стали чаще ликвидироваться, чем открываться: в 2017 году «новорожденных» и закрывшихся компаний было поровну(по 1,9 тысяч). В 2018 году прекратили деятельность 1588 компаний, появились новых всего 1003 компании. Такая же разница почти в 1,6 раза сохранилась и в 2019 году. В целом активных компаний в Липецкой области за три года стало меньше на 1 930. 

В России демографическая разница оказалась еще заметнее: новых компаний было в 2,3 раза меньше, чем закрывшихся. Предприятия чаще появлялись, чем ликвидировались лишь в пяти регионах — Ленинградской области, Чечне, Ингушетии, Бурятии и Чукотском автономном округе, сообщает Росстат.

19 992
#деловая активность
1

Комментарии (19)

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Александр

1 минуту назад
Липецк упал в экономике как 90е годы . Скоро и оставшиеся закроются налоги задушили . У людей денег нет , всё увезли в Москву. За то говорят надо рожать по 450 тыс дадут . Государство вообще не понимает нужно нормальную экономику сначала сделать. А не 450 тыс давать , на сколько хватит этих денег для ребёнка? Просто смешно.
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Житель

10 минут назад
А врут у нас идет развитие малого и среднего бизнеса выходит по факту болтовня едросов.
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Перри Мейсон

12 минут назад
Невидимая рука рынка...
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Это нормально

16 минут назад
Что происходит. Всем дали приватизировать-все * имущество. Теперь из массы неликвида отделится ликвид. Остальные ничего не продадут и будут платить налоги ....
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А МОЖЕТ

22 минуты назад
Едросы работают на американцев.В России все развалили.
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Папандопола

22 минуты назад
У атаману нету золотого запасу, вто хлопци и стали рзбегаться в разные стороны!
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Пенсионер

22 минуты назад
Это диагноз страны и легиона ! Видно что-то с властью и политикой в стране у нас не так ( нет развития только вымирание народа и производства ) . Ни какая смена конституции не поможет . Менять нужно власть .
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Истеричная ипотечная разведенка с прицепом

26 минут назад
Рожаю за мат капитал
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баба Нюра

27 минут назад
ой мне сон надысь приснился !Свят-свят ! Что нашего Вофку Путьмана помали кетайцы и не выпускат из Кетая ! А к нам завезли этих ... кланированных из ботакса ! 7 штук ! Один по телевизеру постоянно выступат, другой Кабаеву выгуливает, 3 - на запчасти, 4 - в Сочах, 5 - с Медве-дЁвым гуляет, 6 - по заграницам ездит , а 7 в Кремле ! Какая ужась приснится !
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Викусик

36 минут назад
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