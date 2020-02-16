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Предприятия в Липецкой области как население: смертность выше, чем рождаемость
Предприятия в Липецкой области в прошлом году умирали в 1,6 раза чаще, чем появлялись новые, сообщает Росстат.
За последние три года предприятия стали чаще ликвидироваться, чем открываться: в 2017 году «новорожденных» и закрывшихся компаний было поровну(по 1,9 тысяч). В 2018 году прекратили деятельность 1588 компаний, появились новых всего 1003 компании. Такая же разница почти в 1,6 раза сохранилась и в 2019 году. В целом активных компаний в Липецкой области за три года стало меньше на 1 930.
В России демографическая разница оказалась еще заметнее: новых компаний было в 2,3 раза меньше, чем закрывшихся. Предприятия чаще появлялись, чем ликвидировались лишь в пяти регионах — Ленинградской области, Чечне, Ингушетии, Бурятии и Чукотском автономном округе, сообщает Росстат.
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