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Россияне будут голосовать по поправкам в Конституцию

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#Конституция #голосование
Россияне будут голосовать по поправкам в Конституцию

Президент РФ распорядился провести референдум.

Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Распоряжение вступило в силу со дня его официального опубликования, уточняют «Известия».

Путин поручил правительству оперативно выделить ЦИК средства из бюджета, необходимые для проведения голосования. Подчеркивается, что объем выделенных средств не может быть меньше суммы, которая потребовалась Центризбиркому для подготовки и проведения президентских выборов в 2018 году.

О внесении изменений в Конституцию Путин заявил в своем обращении к Федеральному собранию. Как подчеркнул президент, основной закон страны должен иметь приоритет над международным законодательством, напоминает «Звезда». Для россиян будет разработано специальное мобильное приложение, с помощью которого любой сможет ознакомиться со всеми грядущими поправками в Конституцию.
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#Конституция #голосование

Комментарии (1)

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Дык

3 минуты назад
Это всё нелегитимно.
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