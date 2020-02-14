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Сбербанк опроверг утечку данных клиентов
Ранее СМИ сообщили о том, что в Сети продают личные сведения о 20 000 вкладчиках банка.
Сбербанк после проверки сообщений СМИ о новой утечке данных клиентов заявил, что информация не соответствует действительности, пишет «Коммерсант». В кредитной организации утверждают, что эти данные уже находились на черном рынке и относятся к 2015–2016 годам. Объявление о продаже данных 20 тысяч клиентов появилось в DarkNet 12 февраля, сообщала газета «Известия».
«Известия» проверили тестовый фрагмент первой базы и удостоверились в подлинности информации. При этом анализ экспертов показал, что сведения не совпадают с ранее выставленными на продажу — это говорит о том, что утечка новая. По словам продавца, он готов выгружать по 10 тысяч новых записей еженедельно и продавать каждую строку по 35 рублей. Мошенники могут воспользоваться этой информацией для кражи денег с использованием методов социальной инженерии, писали «Известия».
Ранее в пресс-службе Сбербанка сообщали, что в сети ежедневно появляются десятки сообщений с предложением продать клиентские базы данных различных банков и компаний. При этом Сбербанк проверяет любую подобную информацию, указали в банке. В октябре банк сообщил, что ему стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, затронувшей как минимум 200 клиентов, напоминает РИА Новости. В результате расследования выяснилось, что сотрудник Сбербанка продал в теневом интернете данные о пяти тысячах пользователей карт. Как заявили в банке, значительное количество из них устарело и неактивно, клиенты деньги не потеряли.
«Известия» проверили тестовый фрагмент первой базы и удостоверились в подлинности информации. При этом анализ экспертов показал, что сведения не совпадают с ранее выставленными на продажу — это говорит о том, что утечка новая. По словам продавца, он готов выгружать по 10 тысяч новых записей еженедельно и продавать каждую строку по 35 рублей. Мошенники могут воспользоваться этой информацией для кражи денег с использованием методов социальной инженерии, писали «Известия».
Ранее в пресс-службе Сбербанка сообщали, что в сети ежедневно появляются десятки сообщений с предложением продать клиентские базы данных различных банков и компаний. При этом Сбербанк проверяет любую подобную информацию, указали в банке. В октябре банк сообщил, что ему стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, затронувшей как минимум 200 клиентов, напоминает РИА Новости. В результате расследования выяснилось, что сотрудник Сбербанка продал в теневом интернете данные о пяти тысячах пользователей карт. Как заявили в банке, значительное количество из них устарело и неактивно, клиенты деньги не потеряли.