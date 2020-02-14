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Житель Подмосковья отправил террористам 25 млн рублей
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Финансирующего боевиков мужчину вычислили сотрудники спецслужб.
В Подмосковье сотрудники ФСБ задержали местного жителя за отправку боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» 25 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России. В отношении жителя Подмосковья 1986 года рождения расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности").
По информации спецслужбы, он состоял в законспирированной ячейке, осуществлявшей сбор и переправку денежных средств на нужды террористической организации. "В ходе оперативно-разыскных мероприятий выявлены схема и механизмы финансирования боевиков, посредством которых на их нужды было направлено более 25 млн рублей", сообщили в ФСБ.
Отмечается, что незаконная деятельность была пресечена совместно с Росфинмониторингом и Главным управлением по противодействию экстремизму МВД, дополняет «Лента».
По информации спецслужбы, он состоял в законспирированной ячейке, осуществлявшей сбор и переправку денежных средств на нужды террористической организации. "В ходе оперативно-разыскных мероприятий выявлены схема и механизмы финансирования боевиков, посредством которых на их нужды было направлено более 25 млн рублей", сообщили в ФСБ.
Отмечается, что незаконная деятельность была пресечена совместно с Росфинмониторингом и Главным управлением по противодействию экстремизму МВД, дополняет «Лента».
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