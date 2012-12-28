Липчане перевели деньги мошенникам по советам сотрудников «ФСБ», «Роскомнадзора» и «Госуслуг»

«Сотрудник Роскомнадзора» уговорил 62-летнего мужчину отправить на «безопасный счёт» 370 000 рублей.

Жители Липецкой области продолжают верить легендам мошенников. 17 февраля в полицию пришла 69-летняя женщина, которой позвонил «сотрудник ФСБ», и по его совету она перевела мошенникам 93 000 рублей.62-летнему жителю Красного в популярном мессенджере позвонил «сотрудник Роскомнадзора» и уговорил перевести на «безопасный счёт» 370 000 рублей.А в Грязях 58-летняя женщина поверила звонку «сотрудника Госуслуг».— Под предлогом обновления опций потерпевшей посоветовали установить вредоносное приложение, после чего мошенники получили доступ ко всем её сервисам, и со счёта женщины были похищены 75 500 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.