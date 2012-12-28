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Липчане перевели деньги мошенникам по советам сотрудников «ФСБ», «Роскомнадзора» и «Госуслуг»
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Происшествия
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сегодня, 10:53
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Липчане перевели деньги мошенникам по советам сотрудников «ФСБ», «Роскомнадзора» и «Госуслуг»
«Сотрудник Роскомнадзора» уговорил 62-летнего мужчину отправить на «безопасный счёт» 370 000 рублей.
62-летнему жителю Красного в популярном мессенджере позвонил «сотрудник Роскомнадзора» и уговорил перевести на «безопасный счёт» 370 000 рублей.
А в Грязях 58-летняя женщина поверила звонку «сотрудника Госуслуг».
— Под предлогом обновления опций потерпевшей посоветовали установить вредоносное приложение, после чего мошенники получили доступ ко всем её сервисам, и со счёта женщины были похищены 75 500 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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