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сегодня, 10:53
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Липчане перевели деньги мошенникам по советам сотрудников «ФСБ», «Роскомнадзора» и «Госуслуг»

«Сотрудник Роскомнадзора» уговорил 62-летнего мужчину отправить на «безопасный счёт» 370 000 рублей.

Жители Липецкой области продолжают верить легендам мошенников. 17 февраля в полицию пришла 69-летняя женщина, которой позвонил «сотрудник ФСБ», и по его совету она перевела мошенникам 93 000 рублей.

62-летнему жителю Красного в популярном мессенджере позвонил «сотрудник Роскомнадзора» и уговорил перевести на «безопасный счёт» 370 000 рублей.

А в Грязях 58-летняя женщина поверила звонку «сотрудника Госуслуг».

— Под предлогом обновления опций потерпевшей посоветовали установить вредоносное приложение, после чего мошенники получили доступ ко всем её сервисам, и со счёта женщины были похищены 75 500 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
мошенничество
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Комментарии (6)

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Сначала новые
гость
10 минут назад
не ужели люди так общительны и идут на контакт с любым незнакомцем.не отвечайте и все,бесплатно даже стакан воды не дадут.а тут такое.да.
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Алькаш
21 минуту назад
Держите деньги дома.Наличными.
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Анатолич
30 минут назад
Я успешно применяю три уровня защиты- 1. кнопочный телефон, 2. у меня нет аккаунта на Госуслугах, 3. СИМ карта осталась от бабушки на память, а бабушка давно отошла в мир иной. Будем и дальше работать в направлении безопасности личных данных
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999
37 минут назад
Просьба будьте бдительны По телефону не сообщайте ни какие данные
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999
40 минут назад
Могу понять возрастных людей Я пришел из поликлиники куда не ходил больше года Мне звонок якобы из поликлиники (мошенники) Просят назвать данные паспорта и СНИЛС Сделал заявку на замену эл счётчика Через неделю звонок (мошенники)Придут устанавливать счётчик для этого я должен назвать данные паспорта и СНИЛС
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нигилист
44 минуты назад
Граждане живут в фэнтезийном мире, где сотрудники самых разнообразных ведомств, служб и банков кушать не могут как беспокоятся о сохранности их средств :) а потом наваливается реальность..жестокая реальность..
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