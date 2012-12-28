Вы рассаду выращиваете или покупаете?

Скоро начинается садово-огороднический сезон.

GOROD48 поинтересовался у липчан, выращивают они рассаду или покупают? Большинство из встреченных нами на улице горожан предпочитают рассаду выращивать. По их мнению, во-первых — это надежнее, точно вырастет то, что сажали, а во-вторых — дешевле. Некоторые даже семена не покупают, используют свои от наиболее качественных плодов.Те же, кто покупает рассаду, сказали, что у них нет места для ее выращивания, к тому же они экономят время.