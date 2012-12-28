Нарушение благоустройства обошлось владельцу «Фрегата» в 1,1 тысячи рублей, ПАО «Россети Центр» — в 191 тысячу
Сегодня в Липецке: горожане опасаются восстания машин, обязан ли работодатель каждый год индексировать зарплату
Обчистившая будущую свекровь на четыре миллиона рублей 22-летняя девушка получила 4,5 года колонии
Обвиняемый в убийстве жены и падчерицы: «Вину не признаю и надеюсь на справедливое правосудие»
Говорит Липецк
127
27 минут назад
Вы рассаду выращиваете или покупаете?
Скоро начинается садово-огороднический сезон.
Те же, кто покупает рассаду, сказали, что у них нет места для ее выращивания, к тому же они экономят время.
1
0
0
2
0
Комментарии