34-летняя женщина оформляла кредиты на своих знакомых

Общая сумма ущерба превысила 1,2 миллиона рублей.

34-летняя жительница Лев-Толстовского района предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве (по частями 2 и 3 статьи 159 УК РФ): по данным следствия, она воспользовалась доверием двух своих знакомых жительниц Лебедянского и Краснинского районов и в период с сентября по октябрь 2024 года незаконно оформила на них три потребительских кредита и кредитную карту. Общая сумма причиненного ущерба превысила 1,2 миллиона рублей.«Потерпевшие лично предоставляли обвиняемой доступ к своим банковским приложениям, не подозревая о намерениях знакомой, которая утверждала, что ей необходимо вывести деньги с инвестиционного счета. Однако она вместо обещанной финансовой операции без ведома подруг оформляла на них кредиты, а деньги переводила на свои расчетные счета. Потерпевшие узнали об оформленных на их имя кредитах после того, как им стали приходить уведомления от банка о необходимости внесения ежемесячного платежа», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы.