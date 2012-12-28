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Происшествия
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53 минуты назад
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34-летняя женщина оформляла кредиты на своих знакомых
Общая сумма ущерба превысила 1,2 миллиона рублей.
«Потерпевшие лично предоставляли обвиняемой доступ к своим банковским приложениям, не подозревая о намерениях знакомой, которая утверждала, что ей необходимо вывести деньги с инвестиционного счета. Однако она вместо обещанной финансовой операции без ведома подруг оформляла на них кредиты, а деньги переводила на свои расчетные счета. Потерпевшие узнали об оформленных на их имя кредитах после того, как им стали приходить уведомления от банка о необходимости внесения ежемесячного платежа», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы.
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