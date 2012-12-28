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Нарушение благоустройства обошлось владельцу «Фрегата» в 1,1 тысячи рублей, ПАО «Россети Центр» — в 191 тысячу
Общество
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47 минут назад
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Нарушение благоустройства обошлось владельцу «Фрегата» в 1,1 тысячи рублей, ПАО «Россети Центр» — в 191 тысячу
Речь шла о граффити, мусоре и газонах.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, владелец здания не удалил надписи с фасада, не обеспечил надлежащее остекление, ликвидировав осколки битого стекла, не обеспечил уборку бытового и строительного мусора вдоль стен здания со стороны проезжей части. За три нарушения владельца здания оштрафовали на 1 100 рублей при том, что санкция статьи предусматривает штраф от 300 до 500 рублей.
А вот ПАО «Россети Центр» похожие нарушения на трансформаторных будках обошлись куда дороже — в 191 тысячу рублей. Но речь шла уже о 19 нарушениях со стороны не физического, а должностного лица: для них диапазон штрафов составляет от 10 до 50 тысяч рублей.
По той же части первой статьи 19.5 КоАП РФ ПАО «Россети Центр» оштрафовали за шесть не удалённых надписей с фасадов зданий, за десять случаев, когда не были восстановлены газон и асфальтное покрытие. Также в трёх случаях штрафы наложены за мусор, ветки и кустарники рядом с объектами компании.
«Надписи и несанкционированные граффити не только влияют негативным образом на внешний облик города, но и создают угрозу другим общественно-охраняемым интересам — охране здоровья населения, воспитанию детей и подростков. Так, неоднократно отмечено, что с помощью таких надписей размещаются объявления о продаже наркотических средств и психотропных веществ... А необеспечение выкашивания травы и сухостоя зачастую становится причиной пожаров», — говорится в постановлениях суда.
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