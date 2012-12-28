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47 минут назад
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Нарушение благоустройства обошлось владельцу «Фрегата» в 1,1 тысячи рублей, ПАО «Россети Центр» — в 191 тысячу

Речь шла о граффити, мусоре и газонах.

В Липецке мировой суд штрафовал владельца здания бывшего кафе «Фрегат» на 1100 рублей за невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении нарушений в сфере благоустройства (по части первой статьи 19.5 КоАП РФ).

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, владелец здания не удалил надписи с фасада, не обеспечил надлежащее остекление, ликвидировав осколки битого стекла, не обеспечил уборку бытового и строительного мусора вдоль стен здания со стороны проезжей части. За три нарушения владельца здания оштрафовали на 1 100 рублей при том, что санкция статьи предусматривает штраф от 300 до 500 рублей.

А вот ПАО «Россети Центр» похожие нарушения на трансформаторных будках обошлись куда дороже — в 191 тысячу рублей. Но речь шла уже о 19 нарушениях со стороны не физического, а должностного лица: для них диапазон штрафов составляет от 10 до 50 тысяч рублей.

По той же части первой статьи 19.5 КоАП РФ ПАО «Россети Центр» оштрафовали за шесть не удалённых надписей с фасадов зданий, за десять случаев, когда не были восстановлены газон и асфальтное покрытие. Также в трёх случаях штрафы наложены за мусор, ветки и кустарники рядом с объектами компании.

«Надписи и несанкционированные граффити не только влияют негативным образом на внешний облик города, но и создают угрозу другим общественно-охраняемым интересам — охране здоровья населения, воспитанию детей и подростков. Так, неоднократно отмечено, что с помощью таких надписей размещаются объявления о продаже наркотических средств и психотропных веществ... А необеспечение выкашивания травы и сухостоя зачастую становится причиной пожаров», — говорится в постановлениях суда.
благоустройство
ЖКХ
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
зверское наказание
15 минут назад
Что сейчас можно купить на 1100 рублей?
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ветеран
18 минут назад
он в шоке. где найти 1100 рублей.у клал он на вас.
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Вероника
26 минут назад
Неужели давно пора.
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Ветеран
28 минут назад
Напугали, аж 1100 рублей !!!?
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