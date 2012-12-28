На улице Студенческий городок горела квартира

А на улице Луговой сгорел гараж с «ГАЗелью».



Утром 17 февраля в пятиэтажке на улице Студенческий городок в Липецке горела квартира, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.На место пожара выезжали четыре отделения с автолестницей. Огонь потушили на пяти квадратных метрах. Повреждена внутренняя отделка квартиры и вещи.Вечером в поселке Рощинский Чаплыгинского района сгорел деревянный гараж с автомобилем «ГАЗель».