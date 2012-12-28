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Происшествия
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сегодня, 09:06
На улице Студенческий городок горела квартира
А на улице Луговой сгорел гараж с «ГАЗелью».
На место пожара выезжали четыре отделения с автолестницей. Огонь потушили на пяти квадратных метрах. Повреждена внутренняя отделка квартиры и вещи.
Вечером в поселке Рощинский Чаплыгинского района сгорел деревянный гараж с автомобилем «ГАЗель».
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