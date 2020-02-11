В России

30 минут назад

В Думу внесены поправки о расширении маткапитала

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В Думу внесены поправки о расширении маткапитала

Действие программы маткапитала должно быть продлено до 2026 года

"Единая Россия" внесла в Госдуму поправки об использовании материнского капитала, говорится в сообщении на официальном сайте партии.

Поправки продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией. Согласно документу, маткапитал в размере 466 617 рублей будет выплачиваться тем, у кого с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. При появлении второго и последующих детей выплата составит 616 617 рублей.

Кроме этого, решение о выдаче сертификата на материнский капитал будет приниматься не в течение месяца, как раньше, а в течение 15 дней.

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак отметил, что инициативы президента должны быть воплощены как можно быстрее.
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