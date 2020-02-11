72-летнему липчанину пообещали компенсацию за лекарства и он отдал мошенникам все сбережения

В Липецке зарегистрировано очередное мошенничество: мошенники сняли с карты 72-летнего пенсионера 76 000 рублей.- Аферисты позвонили мужчине и рассказали, что ему возместят деньги выплаченные ранее за дорогое лекарство, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Он поверил мошенникам, дал им доступ к своей карте. В результате с его банковского счета сняли все накопления.

Полицейские ведут розыск реступников.