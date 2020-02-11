Происшествия
15 минут назад
72-летнему липчанину пообещали компенсацию за лекарства и он отдал мошенникам все сбережения
В Липецке зарегистрировано очередное мошенничество: мошенники сняли с карты 72-летнего пенсионера 76 000 рублей.
- Аферисты позвонили мужчине и рассказали, что ему возместят деньги выплаченные ранее за дорогое лекарство, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Он поверил мошенникам, дал им доступ к своей карте. В результате с его банковского счета сняли все накопления.
- Аферисты позвонили мужчине и рассказали, что ему возместят деньги выплаченные ранее за дорогое лекарство, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Он поверил мошенникам, дал им доступ к своей карте. В результате с его банковского счета сняли все накопления.
Полицейские ведут розыск реступников.