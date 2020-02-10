Центробанк снизил ключевую ставку до 6%

С сегодняшнего дня Центробанк применяет ключевую ставку в размере 6% годовых – 7 февраля на первом в этом году заседании Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.



Такое решение регулятор объяснил тем, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий в целом остаются стабильными. Темпы роста российской экономики увеличились во втором полугодии 2019 года. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем.



Центробанк не исключает, что на ближайших заседаниях будет принято решение о дальнейшем снижении ключевой ставки. Это будет зависеть от фактической и ожидаемой динамики инфляции, развития экономики, оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий, а также реакции на них финансовых рынков.



Предыдущая ключевая ставка (до 6,25%) снижалась в декабре 2019 года, а всего в прошлом году Центробанк опускал ставку пять раз. Следующее заседание Совета директоров регулятора по данному вопросу состоится 20 марта.



У понижения ставки есть как положительные, так и отрицательные стороны. От нее зависят ставки банков по вкладам и кредитам. Чем она ниже, тем мягче условия по кредитам и ипотеке, но ниже — по депозитам.



Уже в январе российские банки в ожидании решения о снижении ключевой ставки, заранее понизили свои ставки по вкладам. Об этом свидетельствует и мониторинг максимальных процентных ставок по вкладам десяти кредитных организаций, которые привлекают самый большой объем депозитов граждан, - его провел Центробанк по итогам первого месяца. Так, в первой декаде января средняя максимальная ставка по депозиту (без капитализации и комбинированных продуктов) составляла 5,93%, во второй декаде – 5,89%, а в третьей декаде 5,76%.



Также ряд банков заявили о снижении рублевых ставок по депозитам после официального заявления Центробанка.



Вместе с тем, как отмечается в заявлении Центробанка, принятые решения о снижении ключевой ставки создают условия для дальнейшего снижения кредитных ставок, что поддержит рост корпоративного и ипотечного кредитования. Например, по данным ЦБ РФ, к декабрю средние ставки выданной ипотеки снизились на 0,47 процентного пункта, до 9,19%. Ряд банков уже заявили о том, что планируют в ближайшее время понизить ставки по ипотечным кредитам, некоторые начали смягчать условия по отдельным ипотечным программам даже накануне объявления Центробанка. А вот снижение стоимости потребительских кредитов постепенно замедляется из-за ужесточения неценовых условий, поскольку ЦБ ранее предпринял меры по ограничению темпов его роста.

