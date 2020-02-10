Экономика

16 минут назад

Центробанк снизил ключевую ставку до 6%

1 135
#ставка рефинансирования
Центробанк снизил ключевую ставку до 6%

С сегодняшнего дня Центробанк применяет ключевую ставку в размере 6% годовых – 7 февраля на первом в этом году заседании Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.  

Такое решение регулятор объяснил тем, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий в целом остаются стабильными. Темпы роста российской экономики увеличились во втором полугодии 2019 года. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем. 

Центробанк не исключает, что на ближайших заседаниях будет принято решение о дальнейшем снижении ключевой ставки. Это будет зависеть от фактической и ожидаемой динамики инфляции, развития экономики, оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий, а также реакции на них финансовых рынков. 

Предыдущая ключевая ставка (до 6,25%) снижалась в декабре 2019 года, а всего в прошлом году Центробанк опускал ставку пять раз. Следующее заседание Совета директоров регулятора по данному вопросу состоится 20 марта.  

У понижения ставки есть как положительные, так и отрицательные стороны. От нее зависят ставки банков по вкладам и кредитам. Чем она ниже, тем мягче условия по кредитам и ипотеке, но ниже — по депозитам.  

Уже в январе российские банки в ожидании решения о снижении ключевой ставки, заранее понизили свои ставки по вкладам. Об этом свидетельствует и мониторинг максимальных процентных ставок по вкладам десяти кредитных организаций, которые привлекают самый большой объем депозитов граждан, - его провел Центробанк по итогам первого месяца. Так, в первой декаде января средняя максимальная ставка по депозиту (без капитализации и комбинированных продуктов) составляла 5,93%, во второй декаде – 5,89%, а в третьей декаде 5,76%.  

Также ряд банков заявили о снижении рублевых ставок по депозитам после официального заявления Центробанка.  

Вместе с тем, как отмечается в заявлении Центробанка, принятые решения о снижении ключевой ставки создают условия для дальнейшего снижения кредитных ставок, что поддержит рост корпоративного и ипотечного кредитования. Например, по данным ЦБ РФ, к декабрю средние ставки выданной ипотеки снизились на 0,47 процентного пункта, до 9,19%. Ряд банков уже заявили о том, что планируют в ближайшее время понизить ставки по ипотечным кредитам, некоторые начали смягчать условия по отдельным ипотечным программам даже накануне объявления Центробанка. А вот снижение стоимости потребительских кредитов постепенно замедляется из-за ужесточения неценовых условий, поскольку ЦБ ранее предпринял меры по ограничению темпов его роста. 
1 135
#ставка рефинансирования

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Липчанин

8 минут назад
Как они боятся подъема своей валюты
ответить

Еще в рубрике

Поголовье свиней за десять лет выросло почти в два раза
#сельское хозяйство
29
Поголовье свиней за десять лет выросло почти в два раза

04.02.2020 16:14

Экономика
Липчане за шесть лет стали менее состоятельными
#доходы населения
143
Липчане за шесть лет стали менее состоятельными

30.01.2020 17:50

Экономика
В Липецкой области ржаной хлеб остается самым дешевым в Черноземье
#цены #инфляция
22
В Липецкой области ржаной хлеб остается самым дешевым в Черноземье

30.01.2020 07:34

Экономика
Международный концерн Bayer станет резидентом ОЭЗ «Липецк»
#ОЭЗ «Липецк»
29
Международный концерн Bayer станет резидентом ОЭЗ «Липецк»

28.01.2020 11:27

Экономика
Липчанин мог обменять свой месячный доход на 200 килограммов селедки
#доходы населения
28
Липчанин мог обменять свой месячный доход на 200 килограммов селедки

23.01.2020 09:41

Экономика
Билеты на поезда стали дороже, а на самолеты — дешевле
#цены #инфляция
9
Билеты на поезда стали дороже, а на самолеты — дешевле

17.01.2020 14:52

Экономика