Первую победу в 2020 году липецкий мини-футбол одержал над любителями из Самары, игравшими всемером

К тому же во втором тайме гости потеряли и единственного вратаря.

Липецкий мини-футбольный клуб наконец-то одержал первую победу в 2020 году, на своей площадке обыграв новичка Высшей лиги «Луч-ГТС» из Самары – 8:6.

Команда с берегов Волги, имеющая статус любительской, прибыла в Липецк имею в своем составе всего 7 футболистов. У липчан же в заявке на матч числились 13 игроков, в том числе недавно вернувшиеся в клуб Александр Паламарчук и Артём Зайцев.

Тем не менее, уже к 8-й минуте гости под неодобрительный гул «Атланта» получили солидное преимущество – 3:0. Липчанам удалось сравнять счёт и выйти вперед еще до перерыва: героем стал Адалат Хейруллаев, оформивший «дубль», один мяч забил Роман Адамов, а капитан гостей Александр Хлебин срезал мяч в собственные ворота – 4:3.

Во втором тайме к бедам «Луча-ГТС» добавилась еще и потеря единственного вратаря Артёма Гурина, из-за чего самарцы половину встречи провели с полевым игроком в воротах. При таком повороте дел Липецк просто не мог не выиграть. Решающий гол при счёте – 5:5 забил вернувшийся в команду из испытывающей финансовые трудности уфимской «Алги» Игорь Зайков, направив мяч с острейшего угла в ворота. Хлебину, вынужденно оборонявшему ворота «Луча-ГТС», просто не хватило навыков вратаря.

Так или иначе, серия из трех поражений липецкого клуба позади и команда в приподнятом настроении готова отправится на гостевую игру 15 февраля с «Волгой-Саратов».

Голы: Турзанов, 1 (0:1). Турзанов, 3 (0:2 с 6-м). Ткачёв, 8 (0:3). Хейруллаев, 12 (1:3). Адамов, 16 (2:3). Хлебин, 19 (3:3 в свои ворота). Хейруллаев, 25 (4:3). Истомин, 37 (5:3). Турзанов, 39 (5:4). Черкашин, 42 (5:5). Зайков, 42 (6:5). Адамов, 47 (7:5). Цай, 49 (8:5). Ткачёв, 50 (8:6).

Липецк: Плево (Пешкин) - Ролдугин, Адамов, Алханов, Истомин (к) - Цай, Назаров, Хейруллаев, Зайков - Паламарчук, А.Зайцев, А.Хромых.

Луч-ГТС: Гурин - Турзанов, Кутлубаев, Хлебин (к), Черкашин - Рафиков, Ткачёв.

Предупреждения: Плево, 3. Истомин, 21 - Турзанов, 49. Фолы: 6-5 (4-2).

Судьи Д.Середа (Подольск), Е.Левченко (Ставрополь).

8 февраля. Липецкий район. СК «Атлант». 450 зрителей.



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