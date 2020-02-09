В России назвали условие, при котором Украина может вернуть себе Крым

Даже смена в будущем главы российского государства не повлияет на судьбу Крыма – его возвращение в состав Украины невозможно. Такое мнение было высказано российским оппозиционным экспертом Леонидом Радзиховским.





Киеву следует забыть о возвращении Крыма, поскольку после смены еще одного президента в России вопрос принадлежности полуострова и вовсе будет забыт окончательно,



— считает Радзиховский.



Есть только один вариант, считает эксперт, при котором Украина в теории может рассчитывать на возвращение Крыма – речь идет о возможном крахе российского государства с его дальнейшим разделением на ряд отдельных территориальных образований.



Впрочем, представить развал современной России является задачей трудно реализуемой, поэтому и сценарий этот маловероятен, — говорит Радзиховский, сообщает

Он уточнил, что следующие выборы в России подарят стране нового президента, ведь Путин должен быть уйти с занимаемого им поста. Но даже следующий руководитель государства не станет возвращать Украине Крым, следовательно, по этому вопросу в российской политике не стоит ожидать каких-либо перемен.Киеву следует забыть о возвращении Крыма, поскольку после смены еще одного президента в России вопрос принадлежности полуострова и вовсе будет забыт окончательно,— считает Радзиховский.Есть только один вариант, считает эксперт, при котором Украина в теории может рассчитывать на возвращение Крыма – речь идет о возможном крахе российского государства с его дальнейшим разделением на ряд отдельных территориальных образований.Впрочем, представить развал современной России является задачей трудно реализуемой, поэтому и сценарий этот маловероятен, — говорит Радзиховский, сообщает politposte.ru со ссылкой на SharkNews.