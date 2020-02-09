сегодня, 11:30
В России назвали условие, при котором Украина может вернуть себе Крым
Даже смена в будущем главы российского государства не повлияет на судьбу Крыма – его возвращение в состав Украины невозможно. Такое мнение было высказано российским оппозиционным экспертом Леонидом Радзиховским.
Киеву следует забыть о возвращении Крыма, поскольку после смены еще одного президента в России вопрос принадлежности полуострова и вовсе будет забыт окончательно,
— считает Радзиховский.
Есть только один вариант, считает эксперт, при котором Украина в теории может рассчитывать на возвращение Крыма – речь идет о возможном крахе российского государства с его дальнейшим разделением на ряд отдельных территориальных образований.
Впрочем, представить развал современной России является задачей трудно реализуемой, поэтому и сценарий этот маловероятен, — говорит Радзиховский, сообщает politposte.ru со ссылкой на SharkNews.