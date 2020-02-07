Бизнес

сегодня, 10:30

Администрация Липецкой области и филиал РСХБ «сверили часы» по вопросам льготной сельской ипотеки

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Администрация Липецкой области и филиал РСХБ «сверили часы» по вопросам льготной сельской ипотеки

В течение нескольких дней команда Липецкого регионального филиала РСХБ принимала участие в выездных совещаниях по вопросам реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», организованных Управлением сельского хозяйства Липецкой области. Заседания в Лебедяни, Грязях и Ельце прошли с участием всех глав 18 муниципальный районов области, городов и сельских поселений региона. Всего в мероприятиях приняли участие более 500 делегатов, в том числе представители Администрации Липецкой области, Управления сельского хозяйства Липецкой области и других ведомств.

В рамках мероприятия были освещены вопросы по благоустройству сельских территорий в 2020 году, по предоставлению заявок по отбору проектов программы «Современный облик сельских территорий» на 2021-2023 годы, а также «Льготная жилищная ипотека», в которой были представлены новые продукты Россельхозбанка по кредитованию селян.

«В рамках реализации важнейших программ по повышению качества жизни на селе, безусловно, необходимо использовать полный инструментарий, и льготное кредитование - один из них. Учитывая то, что наш регион пилотный – необходимо приложить все усилия для реализации комплекса мероприятий по развитию села», - отметил Первый заместитель главы администрации Липецкой области Николай Тагинцев и призвал коллег способствовать тому, чтобы как можно больше жителей Липецкой области получили сельскую ипотеку на льготных условиях.

В ходе выступления заместитель директора Липецкого филиала Банка Елена Шмарина подробно рассказала про условия предоставления кредитных продуктов и заявила, что Россельхозбанк обладает всеми необходимыми ресурсами, а также имеются успешные практики с партнерами Банка для реализации программы льготной сельской ипотеки и предоставлению потребительских кредитов на благоустройство для жителей сельских территорий.

«На данный момент в наш филиал уже подано более 100 заявок на сумму свыше 150 млн. рублей, большая часть из которых предварительно одобрена», - заявил директор Липецкого филиала Алексей Чемыхин, - «Также осуществляется масштабное информирование населения путем участия представителей Банка в мероприятиях на местах».

Напомним, что с января 2020 года Россельхозбанк приступил к реализации программы льготной сельской ипотеки по годовой ставке до 3%. Выдача льготной ипотеки для обеспечения населения доступным и комфортным жильем на сельских территориях входит в состав государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 годы. Общий объем выдач, запланированный Банком на текущий год по этой программе, не менее 10 млрд рублей.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

PR

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