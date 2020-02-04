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В России закрыли крупную сеть автосалонов-мошенников

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В России закрыли крупную сеть автосалонов-мошенников

Преступная сеть действовала с 2017 на территории Москвы, Белгорода, Орла и Курска

В Белгороде полицейские задержали аферистов, которым удалось обмануть больше 300 автолюбителей. Свою деятельность они начали в 2017-м на территории сразу 4 городов: Москвы, Белгорода, Орла и Курска. Они зарегистрировали несколько подставных фирм и постоянно арендовали помещения якобы под автосалоны. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ущерб от их действий превысил 100 млн рублей, а пострадавшими числятся более 300 человек, сообщает RT.

Злоумышленники брали у граждан автомобили с документами, обещая, что продадут их в короткие сроки и на выгодных условиях. Волк отметила, что подозреваемые не собирались выполнять обязательства перед клиентами. В результате автовладельцы лишались своих автомобилей и оставались без денег.

Всего от противоправных действий пострадали более 300 человек. Сумма причинённого им ущерба превысила 100 млн рублей - заявила представитель МВД. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Шесть фигурантов арестованы, ещё двух объявили в розыск.
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