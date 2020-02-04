Поголовье свиней за десять лет выросло почти в два раза

В Липецкой области в 2019 году росло поголовье свиней, но продолжало сокращаться — крупного рогатого скота. Овец и коз в хозяйствах также стало меньше, сообщает Липецкстат.



114,2 тысячи голов составило на 1 января поголовье крупного рогатого скота в Липецкой области. За год оно сократилось на 2%, а за десять лет стада КРС потеряли больше, чем пятую часть — они уменьшились на 21,7%, или 31,7 тысяч голов. Поголовье овец и коз за последний год уменьшилось на 4%, до 72,6 тысяч. Однако оно остается на 22,1 тысячу голов больше, чем в 2010 году. Поголовье свиней в регионе стабильно растет, только за год их стало больше на 4% (788,8 тысяч), а за десять лет оно увеличилось почти в два раза (402,4 тысячи).



Всего за год в Липецкой области произвели 378,5 тысяч тонн скота и птицы на убой — это на 3% больше, чем год назад. На столько же (+3%) выросло производство молока и составило 286,9 тысяч тонн. Производство яиц увеличилось еще заметнее, на 6%, до 752,2 миллиона штук.



Общий объем производства сельхозпродукции в Липецкой области по итогам 2019 года составил 135,9 миллиардов рублей, или на 11,4% больше, чем годом ранее.



