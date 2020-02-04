Экономика

45 минут назад

Поголовье свиней за десять лет выросло почти в два раза

5 222
#сельское хозяйство
Поголовье свиней за десять лет выросло почти в два раза

В Липецкой области в 2019 году росло поголовье свиней, но продолжало сокращаться — крупного рогатого скота. Овец и коз в хозяйствах также стало меньше, сообщает Липецкстат.

114,2 тысячи голов составило на 1 января поголовье крупного рогатого скота в Липецкой области. За год оно сократилось на 2%, а за десять лет стада КРС потеряли больше, чем пятую часть — они уменьшились на 21,7%, или 31,7 тысяч голов. Поголовье овец и коз за последний год уменьшилось на 4%, до 72,6 тысяч. Однако оно остается на 22,1 тысячу голов больше, чем в 2010 году. Поголовье свиней в регионе стабильно растет, только за год их стало больше на 4% (788,8 тысяч), а за десять лет оно увеличилось почти в два раза (402,4 тысячи). 

Всего за год в Липецкой области произвели 378,5 тысяч тонн скота и птицы на убой — это на 3% больше, чем год назад. На столько же (+3%) выросло производство молока и составило 286,9 тысяч тонн. Производство яиц увеличилось еще заметнее, на 6%, до 752,2 миллиона штук. 

Общий объем производства сельхозпродукции в Липецкой области по итогам 2019 года составил 135,9 миллиардов рублей, или на 11,4% больше, чем годом ранее. 

5 222
#сельское хозяйство

Комментарии (5)

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Позор

9 минут назад
Почему 10 лет падало поголовье КРС? Говядины совсем нет. Цены заоблачные.
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Ляксандер Якч

12 минут назад
Яков Ляксанч, неправда, они не матерятся!
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777

23 минуты назад
Свинья стала доступней овощей в ленте например сейчас 179 руб за кг стоит при чем не плохая по качеству.
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Ахламонов

27 минут назад
Поголовье пластмассовых свиней растет очень быстро. Это мясо кушать очень вредно. Но рабы, работающие за копейки должны хоть чем-то питаться. А иногда по большим праздникам и кушать мясо, хотя бы пластмассовые.
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Яков Ляксанч

27 минут назад
И все они работают в администрациях области и районов.
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