45 минут назад
Поголовье свиней за десять лет выросло почти в два раза
В Липецкой области в 2019 году росло поголовье свиней, но продолжало сокращаться — крупного рогатого скота. Овец и коз в хозяйствах также стало меньше, сообщает Липецкстат.
Всего за год в Липецкой области произвели 378,5 тысяч тонн скота и птицы на убой — это на 3% больше, чем год назад. На столько же (+3%) выросло производство молока и составило 286,9 тысяч тонн. Производство яиц увеличилось еще заметнее, на 6%, до 752,2 миллиона штук.
Общий объем производства сельхозпродукции в Липецкой области по итогам 2019 года составил 135,9 миллиардов рублей, или на 11,4% больше, чем годом ранее.
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