В России

сегодня, 15:15

Домохозяйкам в России предложили платить пособие

168
Домохозяйкам в России предложили платить пособие

Законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму

Законопроект, предлагающий установить пособие для домохозяек, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу. Об этом сообщает газета «Известия».

Согласно документу, пособие будет выдаваться в случае, если в семье три человека. Предполагается, что оно составит чуть больше 12 тысяч рублей в месяц. Автором инициативы выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По его словам, инициатива предлагается в качестве возможной меры по повышению рождаемости. Депутат назвал домашние дела тяжелым и изнуряющим трудом. «Такие чисто бытовые проблемы нередко бывают препятствием для того, чтобы завести детей», — высказал мнение он.

В свою очередь первый заместитель главы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что законопроект о выплатах домохозяйкам, предложенный лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, вероятнее всего не получит поддержки сенаторов.

В действующем законодательстве РФ предусмотрены пособия при отпуске в связи с рождением детей или дополнительном уходе за пожилыми родственниками, а ведение постоянных выплат потребует внесения изменений в Трудовой кодекс России, отметил Рязанский. Он также подчеркнул, что в действующем законодательстве уже предусмотрены пособия при отпуске в связи с рождением детей или дополнительном уходе за пожилыми родственниками.
168

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела
В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела

сегодня, 15:02

В России
Ставки на выживание продолжаются
Ставки на выживание продолжаются

сегодня, 10:38

В России
В России приостановлено железнодорожное сообщение с Китаем
В России приостановлено железнодорожное сообщение с Китаем

сегодня, 09:09

В России
Врача из Красноярска оштрафовали за помощь уклонисту
1
Врача из Красноярска оштрафовали за помощь уклонисту

сегодня, 09:01

В России
В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей
1
В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей

вчера, 15:21

В России
Две машины врезались в толпу пешеходов на тротуаре в Твери
Две машины врезались в толпу пешеходов на тротуаре в Твери

вчера, 15:02

В России