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сегодня, 15:15
Домохозяйкам в России предложили платить пособие
Законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму
Законопроект, предлагающий установить пособие для домохозяек, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу. Об этом сообщает газета «Известия».
Согласно документу, пособие будет выдаваться в случае, если в семье три человека. Предполагается, что оно составит чуть больше 12 тысяч рублей в месяц. Автором инициативы выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
По его словам, инициатива предлагается в качестве возможной меры по повышению рождаемости. Депутат назвал домашние дела тяжелым и изнуряющим трудом. «Такие чисто бытовые проблемы нередко бывают препятствием для того, чтобы завести детей», — высказал мнение он.
В свою очередь первый заместитель главы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что законопроект о выплатах домохозяйкам, предложенный лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, вероятнее всего не получит поддержки сенаторов.
В действующем законодательстве РФ предусмотрены пособия при отпуске в связи с рождением детей или дополнительном уходе за пожилыми родственниками, а ведение постоянных выплат потребует внесения изменений в Трудовой кодекс России, отметил Рязанский. Он также подчеркнул, что в действующем законодательстве уже предусмотрены пособия при отпуске в связи с рождением детей или дополнительном уходе за пожилыми родственниками.
Согласно документу, пособие будет выдаваться в случае, если в семье три человека. Предполагается, что оно составит чуть больше 12 тысяч рублей в месяц. Автором инициативы выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
По его словам, инициатива предлагается в качестве возможной меры по повышению рождаемости. Депутат назвал домашние дела тяжелым и изнуряющим трудом. «Такие чисто бытовые проблемы нередко бывают препятствием для того, чтобы завести детей», — высказал мнение он.
В свою очередь первый заместитель главы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что законопроект о выплатах домохозяйкам, предложенный лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, вероятнее всего не получит поддержки сенаторов.
В действующем законодательстве РФ предусмотрены пособия при отпуске в связи с рождением детей или дополнительном уходе за пожилыми родственниками, а ведение постоянных выплат потребует внесения изменений в Трудовой кодекс России, отметил Рязанский. Он также подчеркнул, что в действующем законодательстве уже предусмотрены пособия при отпуске в связи с рождением детей или дополнительном уходе за пожилыми родственниками.