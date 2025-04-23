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54 минуты назад
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«Стаканы терять никому не рекомендую!»

В Липецке прошел отборочный этап Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России».

Сегодня на набережной состоялся самый зрелищный этап Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России». Водители, сдав теорию, выполняли практические задания на автомобиле «Лада Гранта» со стаканом на крыше. В идеале стакан надо было довести до финиша, не расплескав воду и так, чтобы он не сдвинулся с места.



— Стаканы терять никому не рекомендую! За это начисляются штрафные баллы, — сообщил участникам конкурса ведущий.

В Липецкой области услугами такси занимаются 954 юридических лица, самозанятых и ИП.

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В конкурсе участвуют 16 водителей, в том числе три женщины. Валерия Цыпляева работает в такси месяц. Но права получила в 2017 году.



— Она лучшая в парке! — тут же заявил ее начальник.

У молодой женщины двое детей, она заочно учится в тамбовском вузе на стоматолога, работает по профессии, а по ночам таксует.

— У женщины-водителя в такси в основном плюсы: я вежливая, не конфликтую, — говорит Валерия.



Региональный этап конкурса в Липецке проходит во второй раз. Первый проводился в 2023 году. Его победитель — Николай Шишкин сегодня был среди участников конкурса и получил право начать практические задания.

— Надеетесь на победу? — спросил GOROD48.

— На участие, — скромно ответил Николай Шишкин. — Те, кто побеждает во Всероссийском конкурсе на него не первый год ездят.

Победитель регионального этапа получит 15 тысяч рублей и путевку на Всероссийский конкурс, который пройдет с 8 по 11 июля в Кирове. В нем примут участие таксисты из 12 городов России. Главный приз — автомобиль.

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19 минут назад
Учится на стамотолога как это возможно?
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