Детские пособия и пенсии за май выплатят досрочно

Отделение Социального Фонда России по Липецкой области разъяснило порядок выплаты пособий и пенсий перед майскими праздниками.





В связи с майскими праздниками все детские пособия за апрель семьям будут перечислены до конца апреля — по обычному графику выплаты должны были прийти в начале мая. Также досрочно получит выплаты за май часть пенсионеров, сообщили в региональном отделении Соцфонда. Изменения касаются жителей региона, которые получают выплаты на карты или счета в банках.

Так, 28 апреля родителям будут переведены следующие выплаты за апрель: единое пособие, выплаты на первого ребенка до трех лет, ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет, ежемесячные пособия на детей до трех лет военнослужащих по призыву. 5 мая по установленному графику поступит ежемесячная выплата из средств материнского капитала. А 7 мая будет произведена выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям, поскольку 8 число выпадает на выходной день.

Также досрочно получат выплаты за май часть пенсионеров: 28 апреля — те, кто получают пенсию 4 числа, 6 мая — те, кто получают пенсию 11 числа. Это коснется всех, кому средства перечисляют через банк. Далее доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику. Досрочная выплата затронет все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят и другие выплаты регионального Отделения Соцфонда, они также будут досрочно перечислены на счет.

Пенсионерам и семьям с детьми, получающим выплаты в почтовых отделениях, средства начнут выплачивать, начиная с 3 мая, в соответствии с графиком, утвержденным региональным отделением Почты России. Уточнить информацию о доставке можно в отделениях Почты России.

Дополнительную информацию о графике доставки пенсий и пособий можно получить у специалистов Отделения Социального фонда по Липецкой области по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01 с понедельника по четверг — с 8:30 до 17:30, в пятницу – с 8:30 до 16:30.