Сегодня в Липецке: следующий температурный рекорд, юбилей ОЦКНТ, какие штрафы вырастут в два раза
Общество
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сегодня, 16:03
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На пешеходном переходе у 15-й школы Липецка устанавливают вызывной светофор
Еще два светофора в этом году установят на улице Ленина и на Лебедянском шоссе.
«Липецкгорсвет» уже завершает монтаж вызывного светофора. Как только настройка оборудования завершится, светофор введут в эксплуатацию.
«В этом году дополнительные светофоры установим на улице Ленина напротив парка и на пересечении Лебедянского шоссе и улицы Виктора Музыки», — добавил мэр.
Фото пресс-службы администрации Липецка
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