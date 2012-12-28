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сегодня, 16:03
16

На пешеходном переходе у 15-й школы Липецка устанавливают вызывной светофор

Еще два светофора в этом году установят на улице Ленина и на Лебедянском шоссе.

Пешеходный переход через улицу Неделина возле школы №15, на котором 14 апреля сбили 11-летнюю девочку станет регулируемым. Об этом сообщил мэр Роман Ченцов. 

«Липецкгорсвет» уже завершает монтаж вызывного светофора. Как только настройка оборудования завершится, светофор  введут в эксплуатацию. 

«В этом году дополнительные светофоры установим на улице Ленина напротив парка и на пересечении Лебедянского шоссе и улицы Виктора Музыки», — добавил мэр.

Фото пресс-службы администрации Липецка

светофор
ДТП
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Комментарии (16)

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Как гость
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Сначала новые
Нюра
27 минут назад
Зачем там вообще светофор нужен? Немного ниже или выше есть перекрёстки для перехода дороги
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Лип
4 минуты назад
Все верно
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Шофёр
39 минут назад
Трындец там теперь пробка будет ещё больше,в гору тронуться вёдрам,грузовикам и автобусам очень проблематично...
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007
3 минуты назад
Создают водителям проблемы, пусть пешеходы пройдут лишние 200 метров
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Старый.
40 минут назад
Там кажется была кнопка до этого. Но она потом перестала работать и её сняли а фонарь остался с одним цветом.
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Ссёлки
43 минуты назад
А у нас когда, где нибудь.
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Хмм
43 минуты назад
Нужно вообще запретить стоянку-остановку вблизи школ,убрать светофоры и переходы,это не безопасно как для водителей,так и для пешеходов! 100-150м проити можно до ближайшего пешехода,а не бежать сломя голову в машину к маме с папой!
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Прикольно
47 минут назад
Сделайте как на плеханова,на участке меньше 1км стоят 6 светофоров причём на узкой дороге. Не думали расширять проезжую часть ?
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15 школа.
47 минут назад
Там надо не светофор ставить а лежачего полицейского с обеих полос движения. В вечернее время светофор на Неделина и Торговой вообще не соблюдают, несутся со всей дури и не важно какой горит сигнал, и не какая камера не видет этого.Так же и здесь будет. Как будто улица Неделина для экстремальный езды, одни гонки до Проспекта.
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Захар
49 минут назад
Рядом с домами Юношеская 18 и Юношеская 23а пешеходный переход к остановке очень плохо освещен фонарь неработает пешеходов плохо видно.
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Дурик
49 минут назад
Там вообще его нужно убрать со спуска-подьема,ведь после дождя либо зимой не остановиться не тронуться. Город светофоров стал,автомобилей прибавляется,а удобств больше пешехода,а не водителям. Как всегда через одно место думают и делают...
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Как гость
27 минут назад
Когда ник говорит сам за себя...
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Партработник
54 минуты назад
В жемчужине все пешеходы которые не оборудованы в соответствии с Гостом считаются безопасными, до тех пор пока на них кого- то не задавят. Только после этого чиновники начинают шелелиться и что- то делать.
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