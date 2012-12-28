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сегодня, 14:09
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Минобр и Роспотребнадзор проверяют сообщение об антисанитарии в школе села Частая Дубрава

Из села сообщили о заболевании учеников школы кишечной инфекцией. По утверждению проверяющих, фактов отравления детей не зафиксировано.

GOROD48 получил сообщение из села Частая Дубрава с жалобой на антисанитарию в столовой местной школы, которая, по словам автора, привела к массовому заболеванию учеников.

«Сейчас полкласса моей дочери с кишечной палочкой сидят дома. Весной 2024 года в школе была обнаружена в воде кишечная палочка. Дети все сидели на дистанте. В этом году в апреле вот такие ужасающие фото в нашей столовой школьной. Обращались неоднократно в департамент района Липецкой области к Острякову и директору школы Поленниковой, но у них всё замечательно. Пробы воды и смывы по СанПиу на кухне никогда не брались в нашей школе. Дети постоянно мучаются с болями в животе. Антисанитария полнейшая, тараканов просто тысячи. Моя дочь отлежала в больнице с кишечной палочкой в феврале месяце. И сейчас, по моей информации, с четверга из нашего класса трое детей со рвотой и диареей», — говорится в сообщении.








«Министерство образования Липецкой области рассмотрит жалобу по сообщению о нарушении санитарного законодательства в школе села Частая Дубрава. По информации комитета образования администрации Липецкого муниципального округа, фактов отравления детей кишечной палочкой в образовательном учреждении на сегодняшний момент не зафиксировано, случаев госпитализации обучающихся в медицинские учреждения нет. В бюджете образовательной организации в полном объеме заложены средства для проведения регулярной дезинсекции в соответствии с заключенным договором со специализированной организацией. Предположительно фотографии были сделаны во время проведения дезинсекции пищеблока. В школе ежемесячно проводится обработка для профилактики появления грызунов и насекомых, что зафиксировано в актах выполненных работ, затем проводится генеральная уборка всех помещений», — заявили GOROD48 в региональном министерстве образования.

Проверку сообщения начало и управление Роспотребнадзора по Липецкой области.
школа
столовая
антисанитария
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Светлана
4 минуты назад
У меня дети учатся в этой школе, школа замечательная. Преподаватели отличные. Школа стала светлой, многое изменилось. Ни когда ни каких нареканий не было.
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Ссёлки
14 минут назад
У нас лучше всех.
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Ирина
19 минут назад
Мой ребёнок учиться в этой школе, проблемы с животом не возникали, а наоборот хвалит столовую и просит всегда приготовить такие же котлеты.
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Нелли
41 минуту назад
У нас в Частой деревне нет детей с кишечной инфекцией. Я многодетная мать, со 2 по 8 класс учатся мои дети. В школьных чатах тихо, но есть тройка родительниц с нестабильной психикой, у которых видно сезон начался. Не верьте, все в школе хорошо. Наконецто появился директор который привел школу к стандартам.
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Евгения
16 минут назад
Полностью поддерживаю , в столовой всё вкусно спасибо нашим повара.
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В общем
сегодня, 14:26
всё хорошо, величественно и стабильно.
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