Минобр и Роспотребнадзор проверяют сообщение об антисанитарии в школе села Частая Дубрава

Из села сообщили о заболевании учеников школы кишечной инфекцией. По утверждению проверяющих, фактов отравления детей не зафиксировано.

GOROD48 получил сообщение из села Частая Дубрава с жалобой на антисанитарию в столовой местной школы, которая, по словам автора, привела к массовому заболеванию учеников.«Сейчас полкласса моей дочери с кишечной палочкой сидят дома. Весной 2024 года в школе была обнаружена в воде кишечная палочка. Дети все сидели на дистанте. В этом году в апреле вот такие ужасающие фото в нашей столовой школьной. Обращались неоднократно в департамент района Липецкой области к Острякову и директору школы Поленниковой, но у них всё замечательно. Пробы воды и смывы по СанПиу на кухне никогда не брались в нашей школе. Дети постоянно мучаются с болями в животе. Антисанитария полнейшая, тараканов просто тысячи. Моя дочь отлежала в больнице с кишечной палочкой в феврале месяце. И сейчас, по моей информации, с четверга из нашего класса трое детей со рвотой и диареей», — говорится в сообщении.«Министерство образования Липецкой области рассмотрит жалобу по сообщению о нарушении санитарного законодательства в школе села Частая Дубрава. По информации комитета образования администрации Липецкого муниципального округа, фактов отравления детей кишечной палочкой в образовательном учреждении на сегодняшний момент не зафиксировано, случаев госпитализации обучающихся в медицинские учреждения нет. В бюджете образовательной организации в полном объеме заложены средства для проведения регулярной дезинсекции в соответствии с заключенным договором со специализированной организацией. Предположительно фотографии были сделаны во время проведения дезинсекции пищеблока. В школе ежемесячно проводится обработка для профилактики появления грызунов и насекомых, что зафиксировано в актах выполненных работ, затем проводится генеральная уборка всех помещений», — заявили GOROD48 в региональном министерстве образования.Проверку сообщения начало и управление Роспотребнадзора по Липецкой области.