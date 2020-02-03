Автомобильным номерам прибавят цифру

МВД предложило новые комбинации кодов регионов для автономеров

На автомобильных номерах в России скоро появится третья цифра — это будет 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. МВД уже готовит приказ. Подразделения ГИБДД смогут выдавать водителям новые номера, чтобы увеличить число возможных комбинаций госрегзнаков, сообщает ТАСС . До настоящего времени трехзначный код мог начинаться только с 1 или 7."Предлагается расширение количества возможных циферных комбинаций за счет введения дополнительных цифр, с которых может начинаться код региона. Кроме цифр 1 и 7 предлагается добавить остальные - 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9", - сказано в документе. Если его примут, то, например, автовладельцам Алтайского края будут присваивать номера с кодом 222, Омской области - 555, а жители Свердловской области получат "число дьявола" - 666. Документ пока находится в стадии общественного обсуждения.Третью цифру в код региона начали добавлять исключительно для Москвы, затем третью цифру ввели для номеров Санкт-Петербурга. Номеров в столице стало не хватать еще в 1998 году, когда закончилась 77-я серия. Тогда была введена 99-я, в 2002 году появилась 97-я серия, в 2005 году — 177-я.

Затем были две неуспешные инициативы — предлагали изменить ГОСТ, добавив символ (что дало бы дополнительные 20 миллионов комбинаций), а 2010–2012 годах в ГИБДД предложили вообще отказаться от номера региона.