Данковские ушуисты настолько круты, что в 12 лет отбираются на первенство России (ФОТО)

В чемпионате и первенстве ЦФО наши бойцы завоевали 6 медалей, половина – «золотые».

Сборная Липецкой области, состоящая из бойцов Данкова, отлично выступала в первенстве ЦФО по ушу-саньда, которое завершилось сегодня во Владимире. На счету данковчан три «золотые», две «серебряные» и одна «бронзовая» медаль.

Особенно отличился Матвей Потапов, выступавший в весовой категории до 63 кг среди юношей 13-14 лет. Всё дело в том, что нашему земляку исполнилось всего 12 лет, и он был самым младшим участником. Тем не менее, Матвей выиграл 3 боя и заслуженно получил медаль высшей пробы.







Чемпионами так же стали Богдан Шелкунов (13-14 лет до 65 кг) и Матвей Шацкий (15-16 лет, до 48 кг) – оба выиграли по два боя.

Все три сильнейших бойца получили и путёвки в финальный турнир первенства России.

Вторые места заняли Даниил Андреев (13-14 лет, до 60 кг), Ахмед Раджабов среди взрослых (от 19 и старше) в категории до 65 кг. Третье место в активе у Елизаветы Минаковой(13-14 лет, до 48 кг).







Подготовили спортсменов тренеры ОК СШОР Геннадий и Артём Шаталовы.







Остается добавить, что во Владимире выступали более 200 спортсменов из 8-ми областей – Липецкой, Владимирской, Московской, Воронежской, Калужской, Костромской, Белгородской и Тверской.