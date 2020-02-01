Ажиотаж вокруг медицинских масок в Липецке по-прежнему растет

Фармацевты называют это маразмом, но липчане уже начали скупать средства защиты ящиками, сейчас их уже сложно найти в аптеках.

Липецкие фармацевты признаются, что спрос на медицинские маски растет день ото дня. Сейчас это уже самый ходовой товар в аптеках.

Паники и столпотворений пока не видно, но потихоньку и полегоньку липчане скупают этот товар в надежде оказаться во всеоружии, когда до нас доберется китайский коронавирус. В конце недели областное управление потребительского рынка и ценовой политики выпустило официальное сообщение, что сейчас маски не выросли в цене и стоят по-прежнему от 3,5 до 10 рублей за единицу.

Проверить эту информацию оказалось непросто. Сегодня журналист GOROD48 специально побывал в 6-ти аптеках, в том числе представляющих различные сети. В пяти их них медицинских масок в продаже не было.

- Со среды все разобрали, - пояснили нам в аптеке в 26-м микрорайоне, - Раньше были сотни упаковок, сейчас – ни одной.

В другой аптеке рассказали, что некоторые липчане скупают товар упаковками (по 25-50 штук в упаковке) – возможно, впрок, а может быть и с целью последующей перепродажи, как это было несколько лет назад, когда под угрозой эпидемии гриппа народ смел с прилавков все маски, а с рук они стоили в 20-30 раз больше первоначальной цены.

- Один мужчина забрал у нас 4 коробки по 100 масок, на этом они в аптеке закончились. Это было в четверг, - рассказали нам в 24-м микрорайоне, - Через день он опять приходил и спрашивал, не завезли ли нам новую партию.

Работники аптек пока делают вид, что ситуация под контролем и масок хватит всем. Обещают скорый завоз, но по факту – сейчас масок почти нигде нет.

- Сейчас макси в продаже отсутствуют, их буквально сметают, - признала работница аптеки, но затем завидела камеру и начала говорить совсем другое (см. видео)

- Никто массово их не скупает. Просто так совпало, что сейчас маски закончились, - заявила она.

Между тем, найти медицинские маски в Липецке сложно, но еще можно. Журналисты GOROD48 нашли всего одну аптеку, где нам согласились продать «хоть 200 штук». Цена 6 рублей за экземпляр. Не то, что мы поддались всеобщему настроению, но на всякий случай купили себе 5 штучек. Врачи говорят, что маску нужно менять каждые 2 часа, дальше она уже пропитывается микробами и перестает действовать. Так что если в Липецке случится апокалепсис коронавируса, то у нас появится шанс продержаться лишние 10 часов.







Наш "улов" в аптеках

Продавшая нам пять масок аптекарь назвала растущую истерию по коронавирусу маразмом.

- Насмотрятся телевизора и бегут скупать маски. Они потому и исчезают, что многих накрыла шизофрения по поводу коронавируса. Аптеки просто не справляются со спросом, но думаю, скоро ситуация нормализуется.

В России истерия проявляется и другими способами, особенно в регионах, близких к Китаю. Так, в отличие от продавцов врачебных масок на грани разорения на Дальнем Востоке оказались торговцы бананами. Кто-то распустил слух, что бананы везут из Китая, и все они – заражены. Доводы о том, что в Поднебесной сейчас не сезон бананов, и их привозят из Эквадора, мало кто желает слушать. А в некоторых городах России уже начали готовиться к самой крайней мере борьбы с азиатской заразой – запланировали крестные ходы с молитвами об изгнании коронавируса.







Раскосого в маске мы заметили еще в 2014-м в олимпийском Сочи. К чему сейчас его вспомнили? А чтобы еще страшнее было!

