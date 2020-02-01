Погода в Липецке

20 минут назад

В Липецкой области дождь, туман и до +6

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#туман
В Липецкой области дождь, туман и до +6

В ближайшие сутки погода в Липецкой области не изменится из-за влияния атмосферных фронтов атлантического циклона, пройдут снег, мокрый снег и дождь различной интенсивности, местами будут туман, гололед, на дорогах гололедица. Среднесуточные температуры составят 1-2 градуса тепла, что на 11-12 градусов выше нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие снег и мокрый снег, днем осадки будут преимущественно в виде дождя, ночью местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градуса тепла, днем будет от 1 до 6 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие снег и мокрый снег, днем преимущественно дождь, также ночью возможен гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха составит от 0 до 2 градусов мороза, днем ожидается от 2 до 4 градусов тепла.  

День 2 февраля стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +4 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1967 году – 33 градуса мороза. 
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#туман

Комментарии (1)

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Петя

6 минут назад
Вася, где ты, петушок, наш?
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