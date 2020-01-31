Пятеро липчан стали судебными примирителями

В России появилось 342 судебных примирителя. Их кандидатуры были утверждены первым в 2020 году Пленумом Верховного Суда Российской Федерации. Среди них 5 судебных примирителей из Липецкой области.

- Это трое судей в отставке арбитражного суда региона: Валерий Богатов, Елена Гриднева, Олеся Дегоева, судья в отставке Липецкого районного суда Оксана Рыжкова и судья в отставке Правобережного районного суда Липецка Олеся Чуносова, - сообщили GOROD48 в пресс-службе арбитражного суда Липецкой области.



Новые примирительные процедуры начали действовать в России 25 октября 2019 года. Именно тогда вступили в силу законы, которые расширили перечень примирительных процедур. Помимо медиации появились переговоры и судебное примирение. В конце прошлого года Пленум Верховного Суда РФ утвердил регламент проведения судебного примирения, в котором прописана процедура отбора судебных примирителей. Их список формируется из числа отставных судей и утверждается Пленумом ВС РФ на основе предложений различных судов. При отборе кандидатов учитывается опыт работы судьи, его научная деятельность, специализация, регион проживания.

Развитие альтернативных методов разрешения споров является действенным способом оптимизации судебной нагрузки посредством уменьшения количества дел в судах, что в свою очередь позволит повысить качество правосудия и обеспечить надежные гарантии прав граждан на судебную защиту.



Повышение роли примирительных процедур выходит далеко за рамки решения чисто юридических проблем, например, снижения нагрузки на судебную систему. Миссия примирения шире - она направлена на снижение конфликтности в обществе, привитие навыков мирного решения споров и в целом повышения правовой культуры, что является одной из основных задач судопроизводства.

