Пациентка больницы выпала с шестого этажа

Женщина погибла.

Сегодня в пять утра из окна шестого этажа БСМП №1 выпала женщина — она погибла.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, погибшей — 74 года. Женщина лечилась в отделении кардиологии.Следственный отдел по Советскому округу города Липецка начал доследственную проверку по факту происшествия в больнице.