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Происшествия
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38 минут назад
Пациентка больницы выпала с шестого этажа
Женщина погибла.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, погибшей — 74 года. Женщина лечилась в отделении кардиологии.
Следственный отдел по Советскому округу города Липецка начал доследственную проверку по факту происшествия в больнице.
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