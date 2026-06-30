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268
28 минут назад
4

Госпитализированный с выпускного подросток — в удовлетворительном состоянии

Подросток лежит в больнице с сотрясением головного мозга.

В Минздраве Липецкой области рассказали GOROD48 о состоянии госпитализированного с выпускного 17-летнего подростка.

— У подростка — сотрясение головного мозга. С его слов, он побит охранниками клуба. Сейчас парень в удовлетворительном состоянии, лечение плановое, — сообщили в региональном Минздраве.

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Напомним травмы парень получил в ночь с 27 на 28 июня, когда отмечал выпуск из школы в культурно-развлекательном центре «Евразия».

По словам его матери, вход в заведение осуществлялся по браслетам, и когда у сына его не оказалось — начался конфликт с охраной, который быстро перерос в драку. Со слов матери — охранник первый толкнул её сына головой, а тот отмахнулся и ответил. У второй стороны конфликта — другая версия.

«Мальчик первый проявил инициативу из-за того, что его не пропускали. Но мы не будем давать комментарий на эту тему», — сказали GOROD48 в ресторанной группе «Евразия».

Примерно в час ночи 28 июня в «Евразию» вызывали полицию и скорую помощь. Захлёбывавшегося кровью выпускника увезли в больницу прямо с бала. 

Заявление по факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему проверяет отдел полиции №4, по нему проводится проверка, в рамках которой будут установлены все условия, обстоятельства происшествия, участники и очевидцы конфликта, изучены видеозаписи.
Липецкие зори
выпускной
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
простолюдин
2 минуты назад
интересно, почему редакция не публикует ролик? а то по скриншотам неясно. ну хоть напишите, кто у него родители
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Весело
5 минут назад
Они же дети. Но воспитание современных детей очень сложно и родители от этого дистанцируются. Никого не оправдываю .Но вопрос а был ли трезв подросток? Об этом не сказано. Может и охрана погорячилась и если заявлено наличие специальных отметок почему она оказалась в сумке мамы..
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Умный
6 минут назад
Мальчик первый начал!Вот вам позиция зрелых людей!Лучше бы просто промолчали!
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Гость
8 минут назад
Подросток думал что он теперь полнопраный гражданин,но не вышло.Выздоравливай и думай головой,это тебе не с одноклассниками быковать.
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