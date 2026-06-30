Сегодня в Липецке: изменения в маршрутах автобусов, представители каких профессий перерабатывают чаще всех
Липчанин выдал себя за учителя и получил скидку в автосалоне — ему грозит до шести лет колонии
Сделки с недвижимостью по биометрии, справки для родителей по счетам подростков – законы, которые вступают в силу в июле
Происшествия
268
28 минут назад
4
Госпитализированный с выпускного подросток — в удовлетворительном состоянии
Подросток лежит в больнице с сотрясением головного мозга.
— У подростка — сотрясение головного мозга. С его слов, он побит охранниками клуба. Сейчас парень в удовлетворительном состоянии, лечение плановое, — сообщили в региональном Минздраве.
Напомним травмы парень получил в ночь с 27 на 28 июня, когда отмечал выпуск из школы в культурно-развлекательном центре «Евразия».
По словам его матери, вход в заведение осуществлялся по браслетам, и когда у сына его не оказалось — начался конфликт с охраной, который быстро перерос в драку. Со слов матери — охранник первый толкнул её сына головой, а тот отмахнулся и ответил. У второй стороны конфликта — другая версия.
«Мальчик первый проявил инициативу из-за того, что его не пропускали. Но мы не будем давать комментарий на эту тему», — сказали GOROD48 в ресторанной группе «Евразия».
Примерно в час ночи 28 июня в «Евразию» вызывали полицию и скорую помощь. Захлёбывавшегося кровью выпускника увезли в больницу прямо с бала.
Заявление по факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему проверяет отдел полиции №4, по нему проводится проверка, в рамках которой будут установлены все условия, обстоятельства происшествия, участники и очевидцы конфликта, изучены видеозаписи.
0
0
0
0
0
Комментарии (4)