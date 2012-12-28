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21 минуту назад
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Липчанин выдал себя за учителя и получил скидку в автосалоне — ему грозит до шести лет колонии

Мужчина подделал справку о работе в школе. Его обвиняют в мошенничестве. 

Прокуратура Октябрьского района Липецка направила в суд уголовное дело в отношении 40-летнего липчанина, представившего в автосалон и банк поддельную справку о работе учителем в школе. На основании фиктивного документа ему одобрили кредитную заявку, и банк перечислил за покупателя 281 300 рублей в счет первоначального взноса за машину. Но потом обман вскрылся и мужчина стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве (по части третьей статьи 159 УК РФ).

«По данным следствия, в феврале 2024 года мужчина присмотрел в автосалоне новую «LADA Vesta» и узнал условия кредитной программы со специальной скидкой. Скидка была солидной — 281 300 рублей, вот только полагалась она лишь определенным категориям граждан. На обычном домашнем принтере мужчина напечатал липовую справку о том, что он работает учителем в школе, которую впоследствии представил в  автосалон и банк», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Теперь обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.
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Комментарии (2)

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Соседка
2 минуты назад
Как вас просто обмануть,господа банкиры!
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Поговорка
9 минут назад
Голь на выдумку хитра !
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