Липчанин выдал себя за учителя и получил скидку в автосалоне — ему грозит до шести лет колонии

Мужчина подделал справку о работе в школе. Его обвиняют в мошенничестве.

Прокуратура Октябрьского района Липецка направила в суд уголовное дело в отношении 40-летнего липчанина, представившего в автосалон и банк поддельную справку о работе учителем в школе. На основании фиктивного документа ему одобрили кредитную заявку, и банк перечислил за покупателя 281 300 рублей в счет первоначального взноса за машину. Но потом обман вскрылся и мужчина стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве (по части третьей статьи 159 УК РФ).«По данным следствия, в феврале 2024 года мужчина присмотрел в автосалоне новую «LADA Vesta» и узнал условия кредитной программы со специальной скидкой. Скидка была солидной — 281 300 рублей, вот только полагалась она лишь определенным категориям граждан. На обычном домашнем принтере мужчина напечатал липовую справку о том, что он работает учителем в школе, которую впоследствии представил в автосалон и банк», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.Теперь обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.