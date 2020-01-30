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Липчане за шесть лет стали менее состоятельными
Росстат проанализировал соотношение среднедушевых доходов населения с величиной прожиточного минимума с 2013 по начало 2019 года. В Липецкой области доходы жителей на начало 2019 года были почти в 3,5 раза выше, чем прожиточный минимум. В 2013 году это соотношение составляло 3,7 раза.
Средний россиянин получал 3,2 прожиточного минимума. Самыми обеспеченными оказались жители Ямало-Ненецкого автономного округа, чей доход достиг почти пяти потребительских наборов, Москвы (4,2), Санкт-Петербурга (4,1 прожиточного минимума). Самыми бедными оказались жители Тывы, где среднемесячный доход составлял всего 1,57 потребительского набора, и Ингушетии (1,67 набора).
За II квартал (наибольшая величина прожиточного минимума в году) 2018 года прожиточный минимум в Липецкой области составил в расчете на душу населения 8844 рубля: для трудоспособного населения — 9516 рублей, для пенсионеров — 7363 рубля, для детей — 9100 рублей. За аналогичный период 2013 года величина прожиточного минимума в регионе составила 5879 рублей на душу населения: для трудоспособных — 6384 рубля, для пенсионеров — 4777 рублей, для детей — 5745 рублей.