Экономика

18 минут назад

Липчане за шесть лет стали менее состоятельными

207
#доходы населения
Липчане за шесть лет стали менее состоятельными

Росстат проанализировал соотношение среднедушевых доходов населения с величиной прожиточного минимума с 2013 по начало 2019 года. В Липецкой области доходы жителей на начало 2019 года были почти в 3,5 раза выше, чем прожиточный минимум. В 2013 году это соотношение составляло 3,7 раза. 

Чем больше доход человека превышает прожиточный минимум, тем более состоятельным он является. В 2013 году доходы липчан составляли в среднем 3,7 минимального потребительского набора — это самый большой показатель. А в 2015 году отмечалась самая низкая разница — тогда жители региона получали всего 3,28 прожиточного минимума. С 2016 года этот показатель стал расти, однако до сих пор не достиг уровня 2013 года — на начало 2019 года средний доход составил 3,46 минимума. 

Средний россиянин получал 3,2 прожиточного минимума. Самыми обеспеченными оказались жители Ямало-Ненецкого автономного округа, чей доход достиг почти пяти потребительских наборов, Москвы (4,2), Санкт-Петербурга (4,1 прожиточного минимума). Самыми бедными оказались жители Тывы, где среднемесячный доход составлял всего 1,57 потребительского набора, и Ингушетии (1,67 набора).

За II квартал (наибольшая величина прожиточного минимума в году) 2018 года прожиточный минимум в Липецкой области составил в расчете на душу населения 8844 рубля: для трудоспособного населения — 9516 рублей, для пенсионеров — 7363 рубля, для детей — 9100 рублей. За аналогичный период 2013 года величина прожиточного минимума в регионе составила 5879 рублей на душу населения: для трудоспособных — 6384 рубля, для пенсионеров — 4777 рублей, для детей — 5745 рублей. 

207
#доходы населения

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