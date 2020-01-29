В России

58 минут назад

Аналитики рассказали о рекордных продажах смартфонов в России

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#сотовые телефоны
В 2019 году продажи смартфонов в России увеличились почти на 2% по сравнению с 2018-м и составили 30,14 млн штук, подсчитала компания GfK ( «Известия» ознакомились со статистикой). В деньгах прирост оборота составил 7%, достигнув в абсолютном выражении 495 млрд рублей.  

Оценки «М.Видео-Эльдорадо» схожи — по данным компании, рынок смартфонов достиг 30 млн аппаратов, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 1,5%. Это рекордный показатель, отмечает представитель ритейлера Валерия Андреева.  

Рост продаж смартфонов в РФ продолжается за счет замены простых кнопочных телефонов на умные, отмечает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Также среди причин — обмен морально устаревших аппаратов на новые. 

Впрочем, темпы роста реализации невелики — за год всего 2%. А в 2020-м они и вовсе могут выйти в ноль, предупреждают аналитики. Однако в деньгах оборот увеличится примерно на 10% за счет повышения средней цены. 
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#сотовые телефоны

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