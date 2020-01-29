В России

26 минут назад

Стрелявший в 13-летнюю девочку грабитель оказался психически больным

82
#стрельба #грабеж

28 января в Кемерово 17-летний подросток выстрелил из пистолета в ногу 13-летней девочке. Силовики задержали подростка. Оказалось, что он состоит на учете психиатра.

По данным полиции, 17-летний грабитель, ранее привлекался к административной ответственности за мелкое хищение, мелкое хулиганство и нанесение побоев. Кроме того, злоумышленник оказался психически больным.

– Юноша стоит на учете в Кемеровской областной клинической психиатрической больнице, в настоящее время он госпитализирован на стационарное лечение. 13-летняя школьница направлена на прохождение судебно-медицинской экспертизы, – рассказали изданию VSE42.Ru в ГУ МВД.

В отношении матери стрелка составлен административный протокол за ненадлежашее исполенние обязанностей по воспитанию. Пистолет, стреляющий пластиковыми пулями, оказался игрушечным, его стражи порядка конфисковали.

По результатам экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела ст. 116.1 УК РФ "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию".



82
#стрельба #грабеж

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Россияне смогут получать зарплату по номеру телефона
#зарплата #банк
Россияне смогут получать зарплату по номеру телефона

11 минут назад

В России
92-летний мужчина женился и вскоре умер
#свадьба #брак
92-летний мужчина женился и вскоре умер

19 минут назад

В России
Из-за пожара в гимназии эвакуировали детей и учителей
#пожар #гимназия
Из-за пожара в гимназии эвакуировали детей и учителей

30 минут назад

В России
Найден труп подозреваемого в убийстве депутата и его жены
#убийство
Найден труп подозреваемого в убийстве депутата и его жены

сегодня, 15:05

В России
Делегация из Нидерландов отменила визит в Россию
#Нидерланды #дипломатия #международные отношения
Делегация из Нидерландов отменила визит в Россию

сегодня, 14:47

В России
По делу Голунова задержаны бывшие полицейские
#Иван Голунов
По делу Голунова задержаны бывшие полицейские

сегодня, 14:40

В России