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Стрелявший в 13-летнюю девочку грабитель оказался психически больным
28 января в Кемерово 17-летний подросток выстрелил из пистолета в ногу 13-летней девочке. Силовики задержали подростка. Оказалось, что он состоит на учете психиатра.
– Юноша стоит на учете в Кемеровской областной клинической психиатрической больнице, в настоящее время он госпитализирован на стационарное лечение. 13-летняя школьница направлена на прохождение судебно-медицинской экспертизы, – рассказали изданию VSE42.Ru в ГУ МВД.
В отношении матери стрелка составлен административный протокол за ненадлежашее исполенние обязанностей по воспитанию. Пистолет, стреляющий пластиковыми пулями, оказался игрушечным, его стражи порядка конфисковали.
По результатам экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела ст. 116.1 УК РФ "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию".