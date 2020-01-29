В России
7 минут назад
Кремль отреагировал на предложение о «верховном правителе»
Так хочет именовать главу государства Жириновский.
Инициатива по переименованию в Конституции России термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что это "новая инициатива, президент Путин ничего не думает по этому поводу", пишет РИА Новости.
- Пока это все идет в режиме дискуссии, — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, что думают в Кремле по поводу предложения переименовать в Конституции России "президента" страны в "верховного правителя".
Ранее в январе сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете» рассказал о «весьма любопытных» предложениях, поступающих в комиссию. «Например, предлагают переименовать должность главы государства на верховный правитель», — отмечал он, уточняет «Лента». Такое предложение неоднократно звучало от лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который считает, что нужно отказаться от иностранных заимствований в названиях государственных должностей в РФ.
Должность верховного правителя России была учреждена в 1918 году. Единственным человеком, который ее занимал, был адмирал Александр Колчак. В 1920 году она была упразднена.
- Пока это все идет в режиме дискуссии, — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, что думают в Кремле по поводу предложения переименовать в Конституции России "президента" страны в "верховного правителя".
Ранее в январе сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете» рассказал о «весьма любопытных» предложениях, поступающих в комиссию. «Например, предлагают переименовать должность главы государства на верховный правитель», — отмечал он, уточняет «Лента». Такое предложение неоднократно звучало от лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который считает, что нужно отказаться от иностранных заимствований в названиях государственных должностей в РФ.
Должность верховного правителя России была учреждена в 1918 году. Единственным человеком, который ее занимал, был адмирал Александр Колчак. В 1920 году она была упразднена.