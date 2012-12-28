Мэр Ельца контролирует монтаж новых стеклопакетов в пострадавших от атаки БПЛА домах

Установка новых окон начнется в конце следующей недели.

Мэр Ельца Вячеслав Жабин взял на личный контроль ход восстановительных работ после атаки беспилотников на город 5 января. Речь идёт о замене остекления в жилых домах.Комиссия по оценке ущерба завершила поквартирный обход всех заявленных жителями адресов. Специалисты составили заключения о повреждениях и провели необходимые замеры оконных проёмов. По словам мэра Ельца, основной вопрос, который волнует горожан, — сроки установки новых окон.«Монтаж оконных рам начнется в конце следующей недели. Мы прикладываем максимум усилий, чтобы завершить восстановление остекления в кратчайшие сроки и с соблюдением всех технических норм. Понимаю, что данная ситуация создает вам неудобства, и искренне благодарю за проявленное терпение и понимание», — сообщил Вячеслав Жабин в соцсетях.