Над Липецкой областью уничтожили 5 БПЛА самолетного типа
Общество
Александр Бастрыкин потребовал обоснования переквалификации статей, по которым обвиняют Руслана Оглы
Происшествия
Чудесное возвращение фигурки Младенца Иисуса
Общество
Красный уровень отменен: за ночь силы ПВО уничтожили шесть беспилотников над Липецкой областью
Происшествия
Очередные «пиротехники» развлекались во время красного уровня
Происшествия
Коммунальщики начинают борьбу с гололёдом
Общество
В Липецкой области снег и до -7
Погода в Липецке
Опасные сосульки пугают липчан
Происшествия
В Липецкой области объявлен красный уровень
Общество
Пожар произошел в Задонском монастыре
Происшествия
Происшествия
263
40 минут назад

Мэр Ельца контролирует монтаж новых стеклопакетов в пострадавших от атаки БПЛА домах

Установка новых окон начнется в конце следующей недели.

Мэр Ельца Вячеслав Жабин взял на личный контроль ход восстановительных работ после атаки беспилотников на город 5 января. Речь идёт о замене остекления в жилых домах.

Комиссия по оценке ущерба завершила поквартирный обход всех заявленных жителями адресов. Специалисты составили заключения о повреждениях и провели необходимые замеры оконных проёмов. По словам мэра Ельца, основной вопрос, который волнует горожан, — сроки установки новых окон.

«Монтаж оконных рам начнется в конце следующей недели. Мы прикладываем максимум усилий, чтобы завершить восстановление остекления в кратчайшие сроки и с соблюдением всех технических норм. Понимаю, что данная ситуация создает вам неудобства, и искренне благодарю за проявленное терпение и понимание», — сообщил Вячеслав Жабин в соцсетях.
монтаж окон
налет БПЛА
Комментарии

