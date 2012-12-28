Остекление в поврежденных во время воздушной атаки домах Ельца начнут менять на следующей неделе
Общество
264
48 минут назад
Нетопырь Куля из Боринского доставлен в зоопарк
C начала года это уже вторая спасенная летучая мышь.
«Самец средиземноморского нетопыря (нетопыря Куля) был доставлен из села Боринское. Зверька нашли на улице, где в зимнее время он не смог бы выжить самостоятельно. Летучие мыши на время холодов, когда нет насекомых, ищут укромное место со стабильной плюсовой температурой и отправляются в зимний сон. К сожалению, иногда они выбирают в качестве убежищ человеческие постройки, откуда их нередко выгоняют, чем обрекают на гибель от холода и голода», — отметили в зоопарке.
Липчан призывают не оставлять летучих мышей в беде и звонить в зоопарк. Летучие мыши — полезные и охраняемые животные, которые помогают бороться с насекомыми-вредителями и переносчиками заболеваний. Многие местные виды занесены в Красную книгу, при этом все виды европейских рукокрылых занесены в Красный список Международного союза охраны природы.
За новогодние каникулы это уже вторая спасенная летучая мышь. 2 января зоопарк сообщил, что самца двухцветного кожана нашли подъезде многоквартирного дома. Представители этого отряда рукокрылых занесены в Красную книгу Липецкой области.
Липецкий зоопарк продолжает работать по программе ЕАРАЗА «Охрана и реабилитация летучих мышей», направленной на изучение и сохранение летучих мышей на территории России. Позвонить в зоопарк можно по телефону 77-12-27.
Видео – t.me/zoolip48
0
0
0
2
2
Комментарии