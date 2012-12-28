Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Следствие ходатайствует об аресте Руслана Оглы
Происшествия
Во «Взлетном» вскрыли «Ниву» и «ВАЗ»
Происшествия
Остекление в поврежденных во время воздушной атаки домах Ельца начнут менять на следующей неделе
Происшествия
На смену желтому уровню воздушной опасности пришел красный
Происшествия
В Липецкую область снова придет потепление
Погода в Липецке
«ЗИЛ» с дровами угнали в Задонском округе
Происшествия
Красный уровень опасности действовал больше семи часов
Общество
Желтый уровень объявлен в Липецкой области
Происшествия
Десять человек эвакуировали из горящего монастыря
Происшествия
Нетопырь Куля из Боринского доставлен в зоопарк
Общество
Читать все
Следствие ходатайствует об аресте Руслана Оглы
Происшествия
Во «Взлетном» вскрыли «Ниву» и «ВАЗ»
Происшествия
«ЗИЛ» с дровами угнали в Задонском округе
Происшествия
На смену желтому уровню воздушной опасности пришел красный
Происшествия
Желтый уровень объявлен в Липецкой области
Происшествия
Десять человек эвакуировали из горящего монастыря
Происшествия
Грязинскую управляющую компанию снова оштрафовали на 170 тысяч рублей
Общество
Нетопырь Куля из Боринского доставлен в зоопарк
Общество
Красный уровень опасности действовал больше семи часов
Общество
В Липецкую область снова придет потепление
Погода в Липецке
Читать все
Общество
264
48 минут назад

Нетопырь Куля из Боринского доставлен в зоопарк

C начала года это уже вторая спасенная летучая мышь.

В отдел Липецкого зоопарка, занимающийся помощью рукокрылым, привезли ещё одного подопечного.

«Самец средиземноморского нетопыря (нетопыря Куля) был доставлен из села Боринское. Зверька нашли на улице, где в зимнее время он не смог бы выжить самостоятельно. Летучие мыши на время холодов, когда нет насекомых, ищут укромное место со стабильной плюсовой температурой и отправляются в зимний сон. К сожалению, иногда они выбирают в качестве убежищ человеческие постройки, откуда их нередко выгоняют, чем обрекают на гибель от холода и голода», — отметили в зоопарке.

Липчан призывают не оставлять летучих мышей в беде и звонить в зоопарк. Летучие мыши — полезные и охраняемые животные, которые помогают бороться с насекомыми-вредителями и переносчиками заболеваний. Многие местные виды занесены в Красную книгу, при этом все виды европейских рукокрылых занесены в Красный список Международного союза охраны природы.

За новогодние каникулы это уже вторая спасенная летучая мышь. 2 января зоопарк сообщил, что самца двухцветного кожана нашли подъезде многоквартирного дома. Представители этого отряда рукокрылых занесены в Красную книгу Липецкой области.

Липецкий зоопарк продолжает работать по программе ЕАРАЗА «Охрана и реабилитация летучих мышей», направленной на изучение и сохранение летучих мышей на территории России. Позвонить в зоопарк можно по телефону 77-12-27.

Видео – t.me/zoolip48
летучая мышь
зоопарк
0
0
0
2
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить