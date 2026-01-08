Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Бил ногами лежащего по лицу»: 29-летний липчанин погиб в кальян-баре
Происшествия
Тушение пожара на нефтебазе под Усманью продолжается
Происшествия
«Угроза атаки БПЛА» объявлена по всей области
Происшествия
В Липецкой области скользко, сыро и до +3
Погода в Липецке
Следы крови стали доказательством в деле о краже
Происшествия
Красный действовал до полуночи, желтый — до утра
Происшествия
В Липецкой области объявлен желтый уровень
Происшествия
В Липецке большое отключение холодной воды
Общество
Пожар на нефтебазе в Усманском округе потушен
Происшествия
Читать все
«Бил ногами лежащего по лицу»: 29-летний липчанин погиб в кальян-баре
Происшествия
Тушение пожара на нефтебазе под Усманью продолжается
Происшествия
В Липецкой области скользко, сыро и до +3
Погода в Липецке
«Угроза атаки БПЛА» объявлена по всей области
Происшествия
Следы крови стали доказательством в деле о краже
Происшествия
Пожар на нефтебазе в Усманском округе потушен
Происшествия
В Липецке большое отключение холодной воды
Общество
Красный действовал до полуночи, желтый — до утра
Происшествия
В Липецкой области объявлен желтый уровень
Происшествия
Читать все
Общество
372
24 минуты назад

В Липецке большое отключение холодной воды

Вода на отключена для ремонтных работ на полутора десятках улиц.

Компания «РВК-Липецк» предупредила об отключении холодной воды в Липецке на улицах Индустриальной, Полярной, Зоологической, Небесной, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Садовой, и в переулке Рядовом. Отключение затронуло также улицы Калинина и Пролетарской в Сырском. 

Отключение вызвано ремонтными работами: из-за утечки на сетях водоснабжения залило улицу Буденного.

photo_2026-01-08_10-32-08 (3).jpg+2026-01-08-11.00.39+niz.jpg

В компании предупредили еще об одном отключении по следующим адресам: 
 
- ул. Катукова, 42, 32, 28, 40а, 34, 36, 26, 32а, 30, 38, 40;
- ул. Кривенкова, 3, 5;
- пр-т 60 лет СССР, 41, 43, 45, 47;
- ул. Шубина, 8а, 7, 3, 5, 13, 8, 9, 11, 19, 2, 17, 4, 12, 20, 10;
- ул. Стаханова, 26, 34, 30, 30а, 28.

«Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей», — пообещали в «РВК».

отключения
утечка
3
0
2
0
3

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить