Общество
372
24 минуты назад
В Липецке большое отключение холодной воды
Вода на отключена для ремонтных работ на полутора десятках улиц.
Отключение вызвано ремонтными работами: из-за утечки на сетях водоснабжения залило улицу Буденного.
В компании предупредили еще об одном отключении по следующим адресам:
- ул. Катукова, 42, 32, 28, 40а, 34, 36, 26, 32а, 30, 38, 40;
- ул. Кривенкова, 3, 5;
- пр-т 60 лет СССР, 41, 43, 45, 47;
- ул. Шубина, 8а, 7, 3, 5, 13, 8, 9, 11, 19, 2, 17, 4, 12, 20, 10;
- ул. Стаханова, 26, 34, 30, 30а, 28.
«Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей», — пообещали в «РВК».
3
0
2
0
3
Комментарии