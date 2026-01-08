В Липецке большое отключение холодной воды

Вода на отключена для ремонтных работ на полутора десятках улиц.





Компания «РВК-Липецк» предупредила об отключении холодной воды в Липецке на улицах Индустриальной, Полярной, Зоологической, Небесной, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Садовой, и в переулке Рядовом. Отключение затронуло также улицы Калинина и Пролетарской в Сырском.Отключение вызвано ремонтными работами: из-за утечки на сетях водоснабжения залило улицу Буденного.В компании предупредили еще об одном отключении по следующим адресам:- ул. Катукова, 42, 32, 28, 40а, 34, 36, 26, 32а, 30, 38, 40;- ул. Кривенкова, 3, 5;- пр-т 60 лет СССР, 41, 43, 45, 47;- ул. Шубина, 8а, 7, 3, 5, 13, 8, 9, 11, 19, 2, 17, 4, 12, 20, 10;- ул. Стаханова, 26, 34, 30, 30а, 28.«Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей», — пообещали в «РВК».