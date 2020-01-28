Происшествия

56 минут назад

Два «ВАЗа» столкнулись на площади Плеханова

2 428
#ДТП #ВАЗ
Два «ВАЗа» столкнулись на площади Плеханова

Столкновение в центре Липецка прокомментировал переводчик одного из водителей.

Сегодня в Липецке на площади Плеханова произошло столкновение "ВАЗ-2107" и "ВАЗ-2114".

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По словам переводчика водителя из Средней Азии, который сидел за рулем "семерки", его автомобиль поднимался вверх к площади Плеханова, где и столкнулся с "ВАЗ-2114". ДТП обошлось без пострадавших, но движение в вечерний час-пик по оживленной развязке затруднило.
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#ДТП #ВАЗ

Комментарии (2)

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Сара Коннор

39 минут назад
Откуда у чуркобеса водительские права?
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Сарухан

43 минуты назад
Дорогие мои чюрбаны, дайте я вас сейчас расцелую...
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