Два «ВАЗа» столкнулись на площади Плеханова

Столкновение в центре Липецка прокомментировал переводчик одного из водителей.

Сегодня в Липецке на площади Плеханова произошло столкновение "ВАЗ-2107" и "ВАЗ-2114".По словам переводчика водителя из Средней Азии, который сидел за рулем "семерки", его автомобиль поднимался вверх к площади Плеханова, где и столкнулся с "ВАЗ-2114". ДТП обошлось без пострадавших, но движение в вечерний час-пик по оживленной развязке затруднило.