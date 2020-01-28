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сегодня, 17:45

Эксперты посчитали размер прибавки к пенсии по ГПП

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Стали известные регионы России, которые смогут получить наибольшую прибавку к пенсии благодаря Гарантированному пенсионному плану (ГПП). Исследование провела консалтинговая компания FinExpertiza. 

Как сообщают «Известия», в среднем прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей. Отмечается, что больше всего от ГПП выиграют жители столицы (32,7 тыс. рублей) и Сахалинской области (30 тыс. рублей). Самые скромные выплаты могут ожидать жители Тувы (7,8 тыс. рублей) и Карачаево-Черкесской республики (9,3 тыс. рублей). 

Такие данные были представлены из расчета ежемесячного платежа по ГПП в размере 6% от дохода на протяжении 30 лет. Отдельно отмечается, что ГПП — исключительно добровольная схема. Однако успех будет зависеть от результатов пенсионных фондов и тому, как им удастся довести до работодателей и граждан механизмы работы системы и ее преимущества. 
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