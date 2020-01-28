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сегодня, 17:17

Липецкие женихи и невесты повзрослели

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#демография
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Липецкие женихи и невесты повзрослели

В ЗАГС все реже приходят молодожены моложе 25 лет — Росстат подсчитал, в каком возрасте мужчины и женщины предпочитают создавать семьи.

Большая часть липчанок в 2018 году вступили в брак в 25-34 лет — свадебные платья надевали 2720 невест этого возраста, или 40,3%. Мужчины также предпочитали жениться с 25 до 34 лет (3426 женихов, или 50,8%). 

В последние шесть лет молодожены от 18 до 24 лет приходили в ЗАГС все реже: В 2012 году официально оформляли отношения 45,3% девушек этого возраста, сейчас только 36,2%, доля юношей сократилась с 31,3% до 21,4%. Заметно уменьшилось число ранних браков: в 2018 году до наступления 18 лет замуж вышли 50 девушек — шестью годами раньше их было 147, только трое юношей такого же возраста поставили в этом году штамп о браке (в 2012 году — семеро). 

Всего в 2018 году в Липецкой области зарегистрировано 6745 браков — в 1,4 раза меньше, чем в 2012-м. Такая ситуация наблюдается сегодня во всей России — количество браков сократилось в полтора раза, сообщает Росстат. 

8 1182
#демография
2

Комментарии (8)

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Мне 38

8 минут назад
И чувствую я себя отлично днлаю что хочу и нахер мне эта швабра нужна)
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Да бред все это навязанный человечеству

9 минут назад
Женись работай бери ипотеку кредит слушай эту всегда недовольную жАну других баб трахать нельщя ночью должен быть дома.... херня какая то)
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valerafromsplus

28 минут назад
Мнение, ахах! А где эта та реклама, что-то быстро её отменили по ТВ. Там мегера сидит и говорит, типа мне нравятся твои разброшенные носки! Уж забыл, про что ролик.... ))))))
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Мнение

42 минуты назад
Умные все стали. Понимать начали, что ничего хорошего в браке нет. Одни кастрюли с грязными носками.
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Сосед

44 минуты назад
Рано выходят замуж и женятся,люди малообразованные
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Липчанка

52 минуты назад
Ранние браки уменьшились,а ранние роды выросли...
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Школьник

сегодня, 17:38
А Росстат ещё не подсчитал, как реже приходят молодожёны моложе 25 лет разводится? Им мы что там делать больше нечего, как подсчитывать эти цифры?
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Студент

сегодня, 17:25
Какая женитьба? ??Отучиться с горем пополам бы.
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