Липецкие женихи и невесты повзрослели

В ЗАГС все реже приходят молодожены моложе 25 лет — Росстат подсчитал, в каком возрасте мужчины и женщины предпочитают создавать семьи.

Большая часть липчанок в 2018 году вступили в брак в 25-34 лет — свадебные платья надевали 2720 невест этого возраста, или 40,3%. Мужчины также предпочитали жениться с 25 до 34 лет (3426 женихов, или 50,8%).



В последние шесть лет молодожены от 18 до 24 лет приходили в ЗАГС все реже: В 2012 году официально оформляли отношения 45,3% девушек этого возраста, сейчас только 36,2%, доля юношей сократилась с 31,3% до 21,4%. Заметно уменьшилось число ранних браков: в 2018 году до наступления 18 лет замуж вышли 50 девушек — шестью годами раньше их было 147, только трое юношей такого же возраста поставили в этом году штамп о браке (в 2012 году — семеро).



Всего в 2018 году в Липецкой области зарегистрировано 6745 браков — в 1,4 раза меньше, чем в 2012-м. Такая ситуация наблюдается сегодня во всей России — количество браков сократилось в полтора раза, сообщает Росстат.



