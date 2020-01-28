сегодня, 17:17
Липецкие женихи и невесты повзрослели
В ЗАГС все реже приходят молодожены моложе 25 лет — Росстат подсчитал, в каком возрасте мужчины и женщины предпочитают создавать семьи.
В последние шесть лет молодожены от 18 до 24 лет приходили в ЗАГС все реже: В 2012 году официально оформляли отношения 45,3% девушек этого возраста, сейчас только 36,2%, доля юношей сократилась с 31,3% до 21,4%. Заметно уменьшилось число ранних браков: в 2018 году до наступления 18 лет замуж вышли 50 девушек — шестью годами раньше их было 147, только трое юношей такого же возраста поставили в этом году штамп о браке (в 2012 году — семеро).
Всего в 2018 году в Липецкой области зарегистрировано 6745 браков — в 1,4 раза меньше, чем в 2012-м. Такая ситуация наблюдается сегодня во всей России — количество браков сократилось в полтора раза, сообщает Росстат.
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Да бред все это навязанный человечеству
valerafromsplus
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