Происшествия

сегодня, 11:12

Липчанка продала семь липовых путевок в Сочи и не пришла на суд

3 769
#мошенничество
Липчанка продала семь липовых путевок в Сочи и не пришла на суд

В Октябрьском суде Липецка началось рассмотрение уголовного дела жительницы города, обвиняемой в мошенничестве: женщина продавала липовые льготные путевки в Сочи. Пострадавшими по делу признаны семь человек, обвиняемая на судебное заседание не пришла.

«Подсудимая под видом сотрудницы центра социальной защиты населения, предлагала льготные путевки на санаторно-курортное лечение в Сочи. На ее уловки поддались семь человек, они заплатили за несуществующие путевки 189 600 рублей», - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Перед судом женщина пыталась примириться с потерпевшими, однако ущерб она возместила частично, что по закону нарушает одно из двух условий для законности примирения. 

На первое судебное заседание обвиняемая не пришла. 
3 769
#мошенничество

Комментарии (3)

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Пенсионер

34 минуты назад
Да у нас здесь каждый день лохотрон. То капли в глаза предлагают, то московские бесплатные центры приезжают созваниваясь по телефону, дом быта акции втирают что у цума. Только после посещения таких мероприятий остаётся должником с кредитами.Да и ещё десяток таких мероприятий можно назвать со всякими предложениям даже от банков ( выгодные условия специально для вас) . Не город а цирк.
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Nick

53 минуты назад
За ней лично надо на тачке подкатить, и в суд её привезти. Сама она, конечно, не придёт. Она же - царевна, а может, и королевна!
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Dim

сегодня, 11:41
Дура, в розыск теперь объявят..
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