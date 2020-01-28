Липчанка продала семь липовых путевок в Сочи и не пришла на суд

В Октябрьском суде Липецка началось рассмотрение уголовного дела жительницы города, обвиняемой в мошенничестве: женщина продавала липовые льготные путевки в Сочи. Пострадавшими по делу признаны семь человек, обвиняемая на судебное заседание не пришла.



«Подсудимая под видом сотрудницы центра социальной защиты населения, предлагала льготные путевки на санаторно-курортное лечение в Сочи. На ее уловки поддались семь человек, они заплатили за несуществующие путевки 189 600 рублей», - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.



Перед судом женщина пыталась примириться с потерпевшими, однако ущерб она возместила частично, что по закону нарушает одно из двух условий для законности примирения.



На первое судебное заседание обвиняемая не пришла.

