сегодня, 11:12
Липчанка продала семь липовых путевок в Сочи и не пришла на суд
В Октябрьском суде Липецка началось рассмотрение уголовного дела жительницы города, обвиняемой в мошенничестве: женщина продавала липовые льготные путевки в Сочи. Пострадавшими по делу признаны семь человек, обвиняемая на судебное заседание не пришла.
Перед судом женщина пыталась примириться с потерпевшими, однако ущерб она возместила частично, что по закону нарушает одно из двух условий для законности примирения.
На первое судебное заседание обвиняемая не пришла.
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