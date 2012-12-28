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Рыбохрана не нашла сеть в пруду между микрорайоном «Елецкий» и Сырским Рудником
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405
сегодня, 14:01

Рыбохрана не нашла сеть в пруду между микрорайоном «Елецкий» и Сырским Рудником

Оказывается, иногда браконьеры сами звонят на горячую линию, сообщая о якобы установленной где-то сети. Так они пытаются направить охотинспектора в одно место — а сами промышляют в другом.

В Верхнедонском отделе государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства рассказали об итогах выезда на пруд между микрорайоном «Елецкий» и Сырским Рудником.

Напомним, 19 марта в редакцию GOROD48 сообщили об  установленной в пруду рыболовной сети. Обращение было проиллюстрировано несколькими фотографиями. Публикация вышла на нашем сайте в 16:12, а уже в 17:30 на месте — в окрестностях реки Липовка и в 450 метрах от дома №10 переулка Дружный побывал инспектор рыбохраны. Но сети он уже не обнаружил. На следующее утро было проведено повторное обследование — сети тоже в пруду не было.

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В Верхнедонском отделе управления агентства по рыболовству рассказали, что иногда браконьеры сами звонят им на горячую линию, сообщая о якобы установленной где-то сети. Так они пытаются направить охотинспектора в одно место — а сами промышляют в другом. Возможно, это была именно такая ситуация. А может сеть просто уже успели снять.

Напомним, в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне при любительском и спортивном рыболовстве запрещено применение сетей всех типов.
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рыбалка
браконьерство
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