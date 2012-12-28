Рыбохрана не нашла сеть в пруду между микрорайоном «Елецкий» и Сырским Рудником

Оказывается, иногда браконьеры сами звонят на горячую линию, сообщая о якобы установленной где-то сети. Так они пытаются направить охотинспектора в одно место — а сами промышляют в другом.