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сегодня, 20:17
Житель Курска сменил пол, задолжав по алиментам
Судебные приставы все-таки нашли должника
Курские судебные приставы нашли должника по алиментам в Подмосковье, однако узнали его не сразу. Задолжавший ребенку 800 тысяч рублей алиментов за время его поисков сменил пол и паспорт, сообщает Российская Газета.
Жителя Курска начали искать после того, как тот систематически не выплачивал алименты сыну. "В отдел судебных приставов по повесткам не являлся, по месту регистрации не проживал, алименты не перечислял.
Приставы получили сообщение, что человек может находиться в городе Дзержинский Московской области. Решив проверить информацию, выехали по установленному адресу.
Судебный пристав-исполнитель обнаружил по месту проживания алиментщика женщину, которая была похожа на разыскиваемого. Позднее стало известно, что это оказалась не родственница алиментщика, а сам должник.
Жителя Курска начали искать после того, как тот систематически не выплачивал алименты сыну. "В отдел судебных приставов по повесткам не являлся, по месту регистрации не проживал, алименты не перечислял.
Приставы получили сообщение, что человек может находиться в городе Дзержинский Московской области. Решив проверить информацию, выехали по установленному адресу.
Судебный пристав-исполнитель обнаружил по месту проживания алиментщика женщину, которая была похожа на разыскиваемого. Позднее стало известно, что это оказалась не родственница алиментщика, а сам должник.